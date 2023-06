Incidente Casal Palocco, pm alla ricerca di video su telefonino indagato

I pm di Roma conferiranno l’incarico a un consulente e disporranno l’autopsia del piccolo morto nello scontro a Roma tra la Smart della mamma e il suv Lamborghini guidato dal 20enne

Roma, 16 giu. Incidente mortale a Casal Palocco, i pm di Roma conferiranno a un consulente l’incarico per effettuare l’analisi sul cellulare di Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida del suv Lamborghini che si è scontrato mercoledì pomeriggio con la Smart ForFour su cui viaggiava il piccolo Manuel, il bambino di cinque anni che ha perso la vita e la madre e la sorella rimaste ferite. Nell’inchiesta aperta a piazzale Clodio e coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, che vede iscritto il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline, si indaga per omicidio stradale e lesioni. Le analisi punteranno anche a verificare la presenza nel dispositivo di video registrati prima durante e dopo l’impatto costato la vita al bambino. Dagli esami effettuati il giovane, che era in auto con altri quattro ragazzi, .

Intanto da questa mattina sono in corso le audizioni da parte della polizia giudiziaria di alcuni ragazzi che fanno parte del gruppo di youtuber. E nei prossimi giorni verrà ascoltata anche la madre del bambino, dimessa ieri dall’ospedale Sant’Eugenio.

Verrà inoltre disposta l’autopsia sul piccolo Manuel. I pm della procura di Roma conferiranno nelle prossime ore l’incarico al medico legale.

