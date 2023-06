Emozioni e musica nel teatro naturale della Tenuta Va Oltre, a Bovolenta sabato 17 e domenica 18

Suggestivi tramonti e un’alba a ritmo jazz faranno da cornice ai concerti nel parco naturale con il labirinto di lavanda più grande d’Italia, nel cuore della campagna. Sono sei gli appuntamenti con le emozioni in musica proposti dalla fattoria “Va Oltre” di Bovolenta con il patrocinio del Comune e l’appoggio di Coldiretti Padova e Terranostra. “Va Oltre” è una scuderia sociale che si occupa del recupero di cavalli in seguito a incidenti, malattie o traumi, ma è anche una fattoria didattica che accoglie bambini per i centri estivi e propone, in collaborazione con Coldiretti, numerose attività nel segno della multifunzionalità dell’agricoltura e del ruolo sociale delle imprese agricole.

Valentina Galesso, che è anche la leader delle donne imprenditrici di Coldiretti, ha ideato la rassegna di appuntamenti estivi che si apre sabato 17 giugno con l’omaggio a Ennio Morricone, seguita il 18 con “Emozioni. Mina incontra Battisti”. Quindi sabato 8 luglio sarà la volta di “Blu Notte – Tu”: tra gli alberi della tenuta la voce di Chiara Luppi e la musica dal vivo della sua band con un mix di jazz, samba, e funk. Spazio quindi all’originale concerto jazz all’alba, tappa conclusiva, il 16 luglio alle 5.30, del famoso festival jazz di Castelfranco Veneto. Gli artisti del conservatorio si esibiranno alle prime luci del mattino in un’atmosfera unica e magica. Il 30 luglio verrà proposto “Movie & Musical”, celebri colonne sonore che continuano a far sognare. Infine il 25 agosto “Woman in love”, un concerto che celebra la potenza femminile con un repertorio italiano e straniero. Necessaria la prenotazione.