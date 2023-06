Giani “Col camper di Giovanisì incontrati oltre 8.000 studenti toscani”

FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ un’esperienza molto utile e bellissima, che ha fatto incontrare le istituzioni a 8mila studentesse e studenti”. Così il Presidente della Regione Eugenio Giani esprime la sua soddisfazione facendo un bilancio sulla prima parte di “Giovanisì in tour”, il viaggio nelle scuole di tutte le province toscane a bordo di un camper partito a metà aprile scorso, conclusasi lo scorso primo giugno. “Abbiamo lanciato questa idea, perchè – spiega il presidente – vogliamo far conoscere il più possibile cosa la Regione fa, anche attraverso il progetto Giovanisì, per l’indipendenza di ragazze e ragazzi”. “Sono numerose – ricorda Giani – le opportunità di studio, lavoro e formazione che la Toscana offre attraverso il progetto per l’autonomia dei giovani, per renderli protagonisti e avvicinarli alla cittadinanza attiva e responsabile”. All’insegna del claim “In viaggio per il tuo presente” e con “I Care” di Don Milani come messaggio ispiratore, il camper è stato ospitato negli spazi degli istituti scolastici superiori toscani.

“In due mesi, 24 tappe e oltre 5mila chilometri percorsi, abbiamo coinvolto 377 classi, ovunque abbiamo trovato una grande accoglienza”, sottolinea il presidente, annunciando che “da settembre 2023, fino a giugno 2024, il camper ripartirà con una media di sette tappe al mese”. “Continueremo a raccontare, con modalità dinamica e interattiva, mediante il supporto e la guida di formatori esperti e con il team di Giovanisì, che la Toscana è una terra che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi, attraverso la promozione del protagonismo giovanile e interventi specifici volti a favorire l’autonomia delle ragazze e dei ragazzi”. “Giovanisì in tour”, voluto proprio dal presidente Giani e organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, si sviluppa infatti attraverso un format che presenta le opportunità anche grazie alle esperienze di chi ne ha beneficiato “a testimonianza del lavoro realizzato in questi anni dalla Regione Toscana – aggiunge il presidente – e dell’energia positiva che una comunità giovanile in movimento può creare”. Ogni tappa è suddivisa in più slot dalla durata di circa 20 minuti che coinvolgono più classi contemporaneamente prevedendo anche uno scambio di idee con gli studenti rivolto a condividere obiettivi, ambizioni e sogni, a raccogliere le loro proposte per la Toscana e a incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica.

“Giovanisì in tour” nasce anche grazie al dialogo avviato durante il percorso partecipativo sul territorio che ha coinvolto oltre 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori toscane, eletti nei Consigli d’istituto, nelle Consulte provinciali e nel Parlamento regionale. Attraverso Mentimeter (app di sondaggistica utilizzata durante gli incontri che permette di avere feedback in tempo reale) sono state analizzate le risposte di 5.247 studenti, che hanno partecipato al sondaggio. I dati, oltre a favorire una reciproca consapevolezza fra i giovani rispetto a idee e prospettive di vita, testimoniamo che in media il 54% non ha ancora le idee chiare sul futuro. Oltre il 70% dei partecipanti dopo la scuola vorrebbe proseguire gli studi, iniziare a lavorare o fondare una propria attività. Infine l’86% dei partecipanti dichiara di trovare giusto che la Regione investa tempo e risorse nel supportare le nuove generazioni. “Queste tendenze – commenta Giani – confermano l’attualità di alcuni dei messaggi che ‘Giovanisì in tour’ si propone di promuovere: incoraggiare a scegliere senza condizionamenti la propria strada e far conoscere le opportunità che la Regione Toscana offre nell’intraprendere un percorso di studio, formazione e lavoro”.

Giovanisì in tour è anche “digital”: sono infatti oltre 1 milione e mezzo le views su instagram, tik tok, Facebook, twitter e Youtube dei video teaser con il racconto delle tappe attraverso anche le voci dei giovani che hanno partecipato.. Oltre 80mila gli utenti raggiunti attraverso i post e le stories dedicate alle tappe del format con un incremento su instagram del 165% rispetto al periodo precedente. “Giovanisì in tour” è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì ed è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale). ll percorso vede la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana. Del team del camper, fa parte anche l’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni, gruppo di formatori, provenienti dal mondo del teatro.

