Este: Il Consiglio Comunale è convocato per martedì 20 giugno 2023 alle ore 19:00.

Il Consiglio Comunale è convocato per martedì 20 giugno 2023 alle ore 19:00.

Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si terrà in I convocazione il 20 giugno 2023 alle ore 19:00 e, in mancanza del numero legale, in II convocazione il 21 giugno 2023 alle ore 19:00.

Come di consueto la seduta si svolgerà nella Sala Consiliare e potrà essere seguita da remoto attraverso youtube (clicca qui), oppure in presenza in Sala Consiliare, ove potranno accedere al massimo 10 persone, e presso la Sala Magnifica Comunità ove potrà accedere il medesimo numero di persone, seguendo la seduta tramite collegamento audio.

L’ordine del giorno è disponibile nell’allegato.

Odg del 20 giugno 2023

