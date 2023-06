Confermato anche Davide Gardini

Davide Gardini farà parte del roster di Pallavolo Padova anche per la prossima stagione. L’atleta classe ’99 giocherà la seconda stagione in SuperLega dopo il suo trascorso alla Brigham Young University. Proprio negli Stati Uniti ha potuto conoscere il suo prossimo compagno di squadra Gabi Garcia, cresciuto anche lui alla BYU. Gardini è il secondo tassello confermato del suo reparto dopo l’arrivo del cubano Julio Cardenas.

BUONA LA PRIMA. “Il bilancio della mia prima stagione in SuperLega è senza dubbio positivo. Non nego che all’inizio non è stato semplice perché la variazione del livello si percepisce molto. Poi però ho acquisito fiducia e consapevolezza. Ho trovato il campo con continuità disputando anche buone gare. Sono davvero felice che la società abbia deciso di continuare insieme perché sono sicuro di poter crescere ancora con questa squadra”.

NUOVA STAGIONE. “Credo si stia formando una squadra competitiva, penso che come sempre non partiremo battuti contro nessuno e proveremo a fare punti con tutti perché questa è la nostra filosofia. Saremo molti giovani ma non mancherà l’esperienza e questo è un mix che solitamente ripaga. Ora sono concentrato sulla Nazionale, poi tornerò carico a Padova per iniziare questa seconda stagione. Obiettivi? Fare qualcosa in più rispetto all’anno scorso e imparare dai nostri errori. Se sarà così allora la Kioene Arena sarà sempre piena per stimolarci a fare grandi partite”.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)