A Prato della Valle staffetta in bici: per sostenere le Cure palliative, i medici, i bambini, le loro famiglie

È tutto pronto per il “Giro dItalia per le cure palliative pediatriche”, la staffetta simbolica, aperta a tutti, che inizierà mercoledì 14 giugno a partire dalle ore 19, quando per un giorno intero Prato della Valle sarà il cuore della tappa padovana della manifestazione nazionale nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura delle cure palliative, per diffondere informazioni corrette e affidabili, allontanando pregiudizi e tabù.

Una 24 ore di ciclo-staffetta che inizierà con i saluti istituzionali e la salita in sella di alcuni sindaci della provincia di Padova, e poi amministratori, sportivi, cittadini comuni, medici, famigliari dei bambini in cura presso l’Ospedale di Padova e tutti coloro che vorranno dire “grazie” e sostenere chi, esattamente come la bicicletta in Prato della Valle, non conosce sosta nell’aiutare i bambini affetti da malattie attualmente non curabili.

Sarà una inaugurazione e anche una festa inclusiva, spiega il dottor Antuan Divisic, Pediatra e dirigente medico alle Cure Palliative e Terapia Antalgica Pediatrica / Hospice Pediatrico (Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – UniPD): “Girando per 24 ore di fila rappresentiamo la continuità, il fatto che l’assistenza CPP non si ferma un solo secondo, non può. Inoltre, è davvero importante che partecipino le persone che non conosco le cure palliative, questo evento è fatto per loro, non per quelli che le conoscono già. Ampliando conoscenza e sensibilità possiamo garantire cure migliori nel futuro”.

Doveroso ricordare che l’evento è promosso anche da una rete di associazioni che sostiene l’Hospice di Padova, “Fiato & Cuore”, composta da: Aisicc – Sindrome di Ondine • Associazione Mattia Rigon ODV • Braccio di Ferro • Fondazione K • Fondazione Giovanni Celeghin • Fondazione Salus Pueri • Giocaconilcuore • Il Giardino della Ricerca • Il Gusto per la Ricerca • Il Sogno di Eleonora• Il Sorriso di Giovanni • In cammino per Lavinia • L’isola che c’è • La Miglior Vita Possibile

A Prato della Valle non mancheranno pubblicazioni informative, gadget, momenti di incontro, sarà presente anche la mascotte di Alì, azienda che sponsorizza l’evento e che ha garantito la possibilità di animare la 24 ore con una serie di attività ludiche per i più piccoli.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Padova, dal Comune di Padova, da UIPS – Sport per tutti, dal Dipartimento Salute, Donna e Bambino dell’Ospedale di Padova, e nasce per promuovere l’Hospice Pediatrico di Ospedale Padova – UniPD.

(qui il videoservizio della conferenza stampa di presentazione presso la sede della Provincia di Padova lo scorso 18 maggio)



(Provincia di Padova)