LE FATTORIE DIDATTICHE DI COLDIRETTI TREVISO SI DISTINGUONO NEL CONCORSO FUORI CLASSE

Polegato: Complimenti a Campo a Tavola di Campocroce e a I frutti del Montello di Volpago

“La fattoria didattica Campo a Tavola di Campocroce (primo posto) e la fattoria didattica I frutti del Montello di Volpago del Montello (terzo posto) sono salite sul podio del concorso Fuori Classe per i progetti sviluppati nella categoria scuole dell’infanzia. “Facciamo i complimenti alle nostre fattorie associate e a tutte quelle che hanno partecipato a questo concorso che ha valorizzato i nostri alunni e studenti – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso -Un grazie va a tutti gli istituti, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno valorizzato il nostro sistema di fattorie didattiche, ma grazie anche alla Regione Veneto che ha indetto questo concorso”.

Il Concorso vede, inoltre, la collaborazione del gruppo di lavoro regionale Fattorie didattiche, del Comitato UNPLI VENETO – APS e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ed è stato pensato per supportare i docenti nella concreta realizzazione delle finalità indicate nelle Linee Guida nazionali legate all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, inserita nei Protocolli d’intesa Scuola – Regione del Veneto.

“La fattoria didattica rappresenta un luogo ideale dove sperimentare e affinare nuove forme di apprendimento, grazie anche agli operatori delle nostre fattorie didattiche, preziosi alleati della scuola nell’offrire sempre nuovi stimoli agli studenti – ha proseguito l’assessore al Turismo Caner – Grazie a loro e a queste iniziative è aumentata la consapevolezza nell’utilizzo delle risorse ambientali, la cura e il rispetto nei confronti dell’ambiente e della natura. Una buona opportunità per far conoscere le tematiche legate allo sviluppo sostenibile, all’educazione ambientale, alla tutela del patrimonio ambientale, a quello delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari della nostra regione – ha concluso l’Assessore -. Desideriamo riproporre il Concorso anche in futuro, per continuare a stimolare la coprogettazione docente– operatore di fattoria didattica, nell’ideazione e diffusione di progetti realizzabili e replicabili sull’intero territorio regionale”.