LE FATTORIE DIDATTICHE DI COLDIRETTI ROVIGO SONO… “FUORI CLASSE” Ben tre premi arrivano in Polesine dal concorso della Regione: festeggiano L’ocarina di Ariano Polesine, Ca’ di Nini di Rovigo e Di fiore in fiore di Calto

Si è conclusa anche la seconda edizione del concorso “Fuori Classe” a cui hanno aderito decine di scuole proponendo collaborazioni concrete e innovative con le fattorie didattiche. I vincitori sono stati resi noti dall’assessore Federico Caner e

sono ben tre le fattorie di Coldiretti Rovigo ad aggiudicarsi un premio.

Porta a casa un secondo premio la fattoria didattica “L’ocarina” di Benvenuto Fecchio di Ariano Nel Polesine nella sezione scuola secondaria di primo grado con Istituto Comprensivo di Taglio di Po con il progetto “La nostra t erra”. La fattoria “Ca’ di Nini” di Giuseppe Rebato di Rovigo riceve un premio speciale con la scuola secondaria di secondo grado con gli istituti Munerati e Viola Marchesini con il progetto “L’esperienza è maestra di ogni cosa”. Nella sezione dedicata alle scuole con diversi ordini scolastici, porta a casa il secondo premio ex equo la fattoria “Di fiore in fiore” di Giulia Baldelli di Calto con il progetto “Ecologisti in erba”

proposto nella scuola primaria di Gaiba.

La Regione Veneto ha ideato nel 2021 il progetto intitolato “Fuori Classe”, inserito nell’ambito del Programma delle attività congiunte previsto dal Protocollo d’intesa Salute in tutte le Politiche e promosso dalla Regione del Veneto-Assessorato al Turismo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con Unpli Veneto. Fuori classe è un concorso della Regione Veneto finalizzato a promuovere progetti condivisi tra scuole e fattoria didattica per la realizzazione di un percorso innovativo di educazione civica. L’intento è di approfondire le tematiche di educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e sugli obiettivi di Agenda 2030, tematiche che sono da sempre alla base del progetto regionale fattorie didattiche.

“Questi progetti di educazione civica e alimentare – commenta il presidente Carlo Salvan – hanno dato vita a orti e giardini scolastici, lezioni sull’alimentazione corretta, laboratori sul ciclo del latte, del pane, dell’olio e del miele in aula.

Come pure a dibattiti e approfondimenti su economia circolare, risparmio energetico, scarto zero e visite istruttive ai mercati dei produttori, oltre che sulla pet therapy, storia e cultura rurale e civica. Coldiretti ha quindi affiancato i docenti e i genitori al fine di promuovere una cultura della campagna amica, per far maturare una nuova consapevolezza in merito oltre che a far riconoscere il ruolo degli agricoltori nell’importanza di avvicinare le nuove generazioni al settore agroalimentare e all’eco sostenibilità”.

Tutti i vincitori del Concorso sono elencati al link https://www.regione.veneto.it/web/turismo/concorsi-e-iniziative-per-le-scuole.

La cerimonia di premiazione degli Istituti avverrà in occasione della prossima edizione della Giornata aperta delle Fattorie didattiche, in programma come da tradizione la seconda domenica di ottobre.