Giallumi della vite, disponibile la pubblicazione della Regione

A disposizione on line l’ultima pubblicazione della Regione Veneto relativa ai “giallumi della vite” che comprendono la flavescenza dorata e il legno nero.

Si tratta di una pubblicazione molto utile che riporta tutte le indicazioni per il riconoscimento dei sintomi su vite, la individuazione ed il monitoraggio della cicalina vettore, le pratiche agronomiche da mettere in atto per il contenimento della malattia, ed i trattamenti insetticidi da utilizzare contro lo “scaphoideus titanus”. I nostri Uffici territoriali sono disponibili per ulteriori informazioni.

Regione Veneto, I GIALLUMI DELLA VITE; è possibile scaricare la pubblicazione al seguente link

https://drive.google.com/file/d/1b9AWGQrnB6gCVwZrNsKbWspi3emSH9-D/view

(Coldiretti Padova)