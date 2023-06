Allo Squero Mario Brunello e Mariangela Gualtieri

Sabato 17 giugno alle ore 16.30 l’Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia sarà palcoscenico di Acqua Rotta, concerto per violoncello e voce recitante con Mario Brunello e Mariangela Gualtieri.

In scena anche “quasi-zero”, installazione di Gianandrea Gazzola. L’evento fa parte della Stagione dei concerti 2023 di Asolo Musica, rassegna in programma fino al 16 dicembre con la direzione artistica di Federico Pupo.

La bellissima sala da concerto de Lo Squero, il cui fondale è un’immensa vetrata che apre sul Bacino di San Marco, è il luogo perfetto per un dialogo tra musica e poesia che vede come protagonista il tema dell’acqua, sentita e cantata come sostanza preziosa, viva e, malgrado i suoi molti nomi, una sola.

Allo Squero Acqua Rotta, concerto per violoncello e voce recitante

Il testo di ACQUA ROTTA è composto in gran parte da versi inediti, scritti per questa occasione da Mariangela Gualtieri tra le figure più interessanti e affascinanti di poeta, drammaturga, attrice.

La partitura musicale spetta al violoncello di Mario Brunello, uno dei più completi e ricercati artisti della sua generazione, che per questo progetto unisce le perfette architetture sonore di Johann Sebastian Bach alla musica contemporanea di Sofia Gubajdulina, Peter Joshua Sculthorpe e il giovane Lamberto Curtoni.

Musica e poesia si uniscono anche all’arte contemporanea

Musica e poesia si uniscono anche all’arte contemporanea. A scandire il tempo in scena è “quasi-zero”, un’installazione di Gianandrea Gazzola, così raccontata dall’artista: «Un cristallo d’acqua gelata, sospeso a mezz’aria tra due lunghe aste sottili.

Nel dialogo tra poesia e musica, “quasi-zero” è un convitato di ghiaccio. Presenza immobile, se non fosse per la quieta pulsazione che anziché la vita, ne scandisce goccia a goccia, la misura che lo separa dal nulla».

Progetto in collaborazione con: Arte Sella, Orto Botanico Padova, Teatro Valdoca, Antiruggine.

Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.

La stagione dei concerti 2023 è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto e da Bellussi Spumanti, Centro Marca Banca, Massignani & C., Pro-Gest Group, Zanta pianoforti, Zoogami.

AUDITORIUM LO SQUERO

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

Stagione concertistica 2023

Tutti i concerti hanno inizio alle 16.30

