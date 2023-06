A CASTELFRANCO FIRMATO ACCORDO TRA ISTITUTO MAFFIOLI E COLDIRETTI TREVISO

Coldiretti Treviso si propone di collaborare alla ristrutturazione dell’Orto Botanico e di un frutteto didattico dell’Istituto e poi alternanza scuola lavoro e formazione Agrichef e Campagna Amica

Una firma speciale quella avvenuta oggi a Castelfranco Veneto tra la Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso e l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Giuseppe Maffioli”. Nello specifico le firme sono state poste dal presidente Giorgio Polegato e dal dirigente scolastico Nicola Zavattiero che hanno sottolineato in coro come Coldiretti Treviso e l’istituto alberghiero operano entrambi per lo sviluppo, il sostegno, il miglioramento del comparto agro-alimentare e turistico (agrituristico e turismo rurale) mediante l’attività di formazione, informazione, aggiornamento dei giovani potenziali operatori del turismo rurale mediante lo studio, la sperimentazione, la divulgazione di tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti con una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla sanità e genuinità dei prodotti, delle produzioni del territorio e al rispetto della stagionalità. “Penso che una collaborazione tra Coldiretti e l’alberghiero Maffioli sia funzionale ad un efficace trasferimento di esperienza e innovazione a vantaggio del settore turistico rurale trevigiano e veneto – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – con questa convenzione si consolida un rapporto di scambio di competenze e know how, per qualificare le rispettive attività in ambito formativo, informativo e divulgativo andando a creare interazioni stabili che includano la realizzazione di scambi a supporto dei futuri tecnici e operatori del settore alberghiero e dell’imprenditorialità turistico rurale”.

La convenzione prevede l’impegno delle parti per attivare sinergie al fine di realizzare progetti e azioni formative, informative e divulgative e attuando collaborazioni connesse agli aspetti tecnico-scientifici e informativo- didattici da realizzarsi nelle forme sottoindicate:

progettazione, partenariato ed erogazione di azioni di formazione professionale, di informazione e divulgazione e di predisposizione di materiali didattici;

collaborazioni per l’implementazione di percorsi didattici qualificanti;

partecipazione di Coldiretti Treviso a momenti didattici dell’istituto Maffioli, anche con interventi (in presenza o online) di propri esperti;

promozione di incontri ed eventi, con reciproco coinvolgimento in tutte le occasioni create da Coldiretti Treviso ed Istituto, utili alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del sistema del turismo rurale veneto e trevigiano;

segnalazione di neodiplomati provenienti dall’ istituto Maffioli per la ricerca di personale qualificato da impiegare nelle aziende di Coldiretti Treviso;

partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo con impegno alla divulgazione e diffusione dei risultati ai reciproci target.

L’istituto Maffioli si rende disponibile laddove possibile ad ospitare nelle proprie sedi, anche al di fuori del normale orario scolastico, lo svolgimento d’incontri, corsi, riunioni, convegni relativi ai temi delle produzioni locali, dell’ospitalità e del turismo rurale organizzate da Coldiretti Treviso.

L’istituto è altresì disponibile ad ospitare Coldiretti Treviso nelle classi per lezioni o corsi sulle attività di “Campagna Amica”, sulla figura degli Agrichef (Cuochi Contadini) sulle attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli, sulle Piccole Produzioni Locali o su altri argomenti che saranno di volta in volta concordati, grazie ad una calendarizzazione da farsi (per quanto possibile) con congruo anticipo.

Coldiretti Treviso si impegna a partecipare con i prodotti delle aziende di Campagna Amica ad eventuali manifestazioni volte alla promozione delle produzioni locali e del territorio rurale con modalità che saranno volta per volta concordate.

Coldiretti Treviso si impegna a mettere a disposizione dell’istituto Maffioli un elenco di aziende agricole e agrituristiche disponibili ad ospitare gli allievi nell’ambito dell’attività di alternanza scuola/lavoro, da realizzare in periodi di PCTO (Alternanza Scuola Lavoro), in base al calendario operativo dell’Istituto.

Coldiretti Treviso si propone di collaborare alla ristrutturazione dell’Orto Botanico e di un frutteto didattico, con varietà antiche di mele, situati presso la sede principale dell’Istituto (Villa Dolfin), donando le essenze aromatiche richieste a fronte dell’inserimento in tali spazi esterni dei loghi di Coldiretti Treviso e Campagna Amica.

Coldiretti Treviso fornirà all’istituto uno spazio sul proprio mensile Terra Trevisana per articoli, riflessioni, approfondimenti su tematiche legate alla formazione giovanile, alla formazione continua, all’aggiornamento e per articoli che promuovono la conoscenza e le attività dell’istituto.

Coldiretti Treviso è disponibile a far parte di un “Comitato di Esperti” formato da tecnici, operatori esterni alla scuola e da docenti interni con il compito di suggerire alla scuola una didattica attiva che affronti anche i problemi emergenti del territorio, delle produzioni tipiche e del contesto turistico rurale con il compito di elaborare una strategia formativa di lungo respiro per i giovani e gli imprenditori agrituristici e del turismo rurale.

Coldiretti Treviso e l’istituto potranno collaborare in tutte le altre materie e settori che riterranno opportuni compatibilmente con i propri Statuti; la collaborazione tra le parti si esplicherà attraverso specifici accordi esecutivi che saranno di volta in volta formalizzati per singole iniziative; gli accordi esecutivi specificheranno gli impegni di ciascuna delle parti ai fini dell’attuazione delle iniziative.

