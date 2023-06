Domenica 11 giugno l’Ippodromo SNAI San Siro si veste a festa per le Oaks

In occasione del Gran Premio Oaks d’Italia, l’Ippodromo apre i cancelli per una domenica di festa a Milano: musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da cornice ad uno degli appuntamenti ippici più attesi della stagione

Milano, 9 giugno 2023 – Domenica 11 giugno sarà una giornata di grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro che aprirà i cancelli in occasione del Gran Premio Oaks d’Italia per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere un pomeriggio all’aria aperta in un contesto unico nel suo genere.

Le Oaks d’Italia rappresentano una delle più importanti corse della stagione. Per l’occasione, Snaitech ha organizzato un’agenda ricca di eventi e divertimento, che partirà ufficialmente alle 15.30, quando l’Ippodromo aprirà i cancelli.

Per tutto il pomeriggio fino alle 21.00, l’impianto liberty milanese sarà ritrovo di improvvisazioni musicali, performance artistiche, degustazioni e attività dedicate ai bambini. Tra gli artisti coinvolti ci saranno, in particolare, la P-Funking Band, fantastica marchin’ band da Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento; le Milano Cheers All Stars, la squadra di cheerleading nata nell’ottobre 2009 legata alla squadra di Football Americano Rhinos Milano e al Monza Calcio; e infine Larajay, giovane e talentuosa deejay che in questi anni ha maturato esperienza nel panorama musicale milanese e torinese grazie al suo repertorio poliedrico. Insieme a Larajay, i cittadini potranno godersi un momento di “Party con l’Aperitivo”, il format lanciato da Snaitech per questa domenica 11 giugno e la prossima 18 giugno: un aperitivo in un luogo magico con un djset a fare da cornice.

A fare da cornice saranno presenti vari stand food trucks, dai quali i visitatori potranno assaggiare diverse prelibatezze ma anche godersi la degustazione di vini Santa Giustina.

Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare, dalle 15.30 fino alle 20.00, saranno organizzati laboratori e attività ludiche curate dalla Fondazione Francesca Rava, tra cui giochi da tavolo, giochi di legno e l’amatissimo laboratorio d’arte Color by Numbers, che dà la possibilità ai più piccoli di ricreare un capolavoro artistico grazie alle guide di spazi e numeri. Tra i quadri da riprodurre ci saranno anche i dipinti di Freeda Khalo, alla quale sarà dedicato il racconto-storia per bambini previsto alle 17.00.

Infine, i bambini tra i 3 e i 13 anni, potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli che potranno percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo

Dal punto di vista ippico i riflettori saranno puntati sulle Oaks d’Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione e tra i più attesi dal pubblico. Le Oaks sono un classico di Gruppo 2 per le giovani femmine di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri: è la corsa che tutte vogliono vincere, la corsa che ti cambia la carriera. È il massimo del concetto di selezione, ulteriormente esaltato dalla grande pista di San Siro che non fa sconti, non a caso l’albo d’oro di questa ricorrenza vede solo campionesse iscritte.

Agenda della giornata:

•15.30: Apertura cancelli

•16.00: Performance Milano Cheers All Stars

•16:30: Inizio Corse

•16.45: Performance P-Funking Band

•17.10: Corse

•17.15: Performance Milano Cheers All Stars

•17.40: Corse

•17.45: Performance P-Funking Band

•18.00: DJ Set

•18.20: Corse

•18.30: Performance Milano Cheers All Stars

•19.10: Corse

•19.50: Corse

•20.00: Performance P-Funking Band

•20.30: Corse

•21.00: Chiusura Cancelli

