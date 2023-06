FIFA 23, svelata la squadra della stagione Ultimate

EA Sports ha annunciato la Squadra della stagione Ultimate (TOTS) di FIFA 23. Con l’inclusione di Jude Bellingham, Erling Haaland e altri, la Squadra della stagione Ultimate è una lista ufficiale dei migliori giocatori con i rating più alti di tutti i campionati. Come parte del lancio del TOTS Ultimate, saranno disponibili in pacchetti selezionati anche le carte TOTS Award Winner. Queste rare carte Award Winner saranno caratterizzate dalla grafica TOTS Award Winner, con le stesse statistiche e foto delle carte TOTS originali, e saranno al contempo presenti nei pacchetti. Solo i giocatori del TOTS Ultimate possono ricevere una carta TOTS Award Winner. Le carte TOTS Award Winner saranno disponibili nei pacchetti selezionati e in pacchetti speciali solo durante la settimana TOTS Ultimate, che terminerà il 16 giugno alle 17. Di seguito i giocatori inclusi nella squadra.

Bellingham, Jude

Nkunku, Christopher

Osimhen, Victor

Benzema, Karim

Clauss, Jonathan

Rafael Leão

De Bruyne, Kevin

de Ligt, Matthijs

Vinícius Jr.

Fofana, Seko

Frimpong, Jeremie

Éder Militão

Pedri

Griezmann, Antoine

Haaland, Erling

Hernández, Theo

Kvaratskhelia, Khvicha

Lewandowski, Robert

Mbappé, Kylian

Messi, Lionel

Rashford, Marcus

Salah, Mohamed

Saliba, William

ter Stegen, Marc-André

Musiala Jamal