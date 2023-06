Concorso “Fuoriclasse”, premiate le scuole e le fattore didattiche padovane

Quando natura e istruzione si incontrano i ragazzi possono apprendere dalla speciali lezioni in fattoria, avvicinarsi all’ambiente e alle tipicità del nostro territorio per una sana alimentazione, sperimentare il valore del lavoro nei campi e a contatto con gli animali. La collaborazione fra la rete delle fattorie didattiche e le scuole padovane è premiata con il concorso “Fuori Classe” indetto dalla Regione Veneto proprio per riconoscere e premiare il risultato di questa proficua collaborazione. Anche in questa edizione non mancano i riconoscimenti alle fattorie didattiche e agli istituti padovani.

“In particolare, -sottolinea Coldiretti Padova, – ci complimentiamo con le fattorie didattiche “Boschetto delle Lepri” di Piacenza d’Adige e “Ragazzi a quattro zampe” di Due Carrare, premiate rispettivamente insieme alla scuola primaria di Pozzonovo e all’Istituto Comprensivo “Francesca Lazzarini” di Teolo. Con l’agricoltrice Mara Cesaro del “Boschetto delle Lepri” i ragazzi della scuola primaria di Pozzonovo si sono aggiudicati il terzo premio con l’iniziativa “Giochiamo alla sostenibilità”, incentrata sull’attenzione e il rispetto dell’ambiente e le azioni responsabili da mettere in campo per ridurre gli sprechi e inquinare meno. Agli alunni dell’istituto comprensivo “Lazzarini” di Teolo va invece il secondo premio per il simpatico progetto “Goal… in fattoria” realizzato con “Ragazzi a quattro zampe” di Due Carrare, un’esperienza divertente e ricca di colpi di scena.

Ancora una volta –aggiunge Coldiretti Padova – le fattorie didattiche hanno saputo coinvolgere le scuole in avventure entusiasmanti e allo stesso tempo formative e di questo ringraziamo il corpo docente e i dirigenti scolastici per aver creduto nelle proposte delle nostre aziende e aver dato questa opportunità ai loro alunni. Sottoscriviamo quanto dichiarato dall’assessore regionale Caner in merito alle fattorie didattiche, luoghi ideali dove sperimentare e affinare nuove forme di apprendimento, nell’offrire stimoli per promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza della necessità di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, legandolo ala cura e al rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura”.

(Coldiretti Padova)