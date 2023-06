Seriveneta investe in macchinari all’avanguardia

Seriveneta, azienda leader nell’ambito della stampa serigrafica e della stampa digitale, rinnova il parco macchine per garantire un servizio sempre più competitivo.

Seriveneta rinnova la sua linea di produzione offrendo un servizio sempre più competitivo

Seriveneta, azienda leader nell’ambito della stampa serigrafica e della stampa digitale, ha recentemente investito importanti capitali per rinnovare il parco macchine in modo da garantire alla propria clientela la massima qualità e la migliore affidabilità dei prodotti. Il rinnovamento voluto da Andrea e Dario Rolle, attuali leader di Seriveneta, è fortemente improntato sui concetti di innovazione e sostenibilità. Con i nuovi macchinari, infatti, sono stati ridotti i tempi di produzione ed è aumentata la capacità produttiva: sono stati inoltre ridotti al minimo al minimo gli scarti di produzione. Prima di svelare tutte le maggiori novità del 2023 di Seriveneta, riportate in un articolo della Wall Street Italia, vediamo insieme la storia di Seriveneta.

Cos’è Seriveneta?

Seriveneta, azienda specializzata nella stampa di etichette e tastiere b2b, è stata fondata nel 1994 da Rolle Ermanno e Micale Roberta. L’azienda veneta si occupa di serigrafia, tecnica di stampa che consente di trasferire immagini e testi su vari materiali con l’ausilio di un telaio serigrafico. Seriveneta è oggi guidata dai figli Andrea e Dario Rolle. La società si è affermata nel mercato veneto e nazionale della stampa digitale e della serigrafia industriale su materie plastiche in foglio, come pvc, poliestere e policarbonato, in particolare nelle applicazioni del settore elettronico ed elettromeccanico.

Seriveneta segue un processo di produzione predefinito: si inizia con la fase di progettazione e di design del prodotto per poi proseguire rendendo il prodotto adatto per la stampa in funzione del materiale scelto dal cliente e delle caratteristiche delle macchine utilizzate per la produzione. Successivamente il prodotto passa alla stampa vera e propria, con la possibilità di scegliere tra stampa serigrafica e quella digitale. Lo step finale è lo stoccaggio dei kit per i clienti della società.

Seriveneta introduce il plotter Roland VG2-640 per garantire qualità e affidabilità

Come sopra anticipato, Seriveneta nel corso del 2023 ha introdotto nuovi macchinari all’avanguardia per garantire ai suoi clienti la massima qualità possibile. Tra i nuovi macchinari acquistati da Andrea e Dario Rolle, citiamo il plotter Roland VG2-640 che viene utilizzato per i servizi di stampa digitale e per la produzione di etichette per il settore industriale. Il dispositivo in questione combina la stampa e il taglio su vari supporti con alta qualità e garantisce la massima affidabilità ai clienti della società. Il macchinario scelto da Seriveneta utilizza l’inchiostro originale Roland TrueVis 2, certificato Greenguard Gold UL2818, che garantisce bassi livelli di emissioni di composti organici volatili e un rispetto per la salute e l’ambiente. Un rinnovamento che, quindi, ha come valore fondamentale quello della sostenibilità.

Il plotter Roland VG2-640 garantisce ai propri clienti un inchiostro in diverse combinazioni di colori che permette di ottenere risultati brillanti e duraturi e può stampare su materiali come pvc e diverse tipologie di film per la stampa digitale. Questo macchinario è perfettamente compatibile con l’industria 4.0: consente, infatti, il monitoraggio da remoto tramite una connessione internet, permette di comunicare con altri dispositivi Roland tramite la rete ed è abilitato per la manutenzione automatica, caratteristica che permette di ridurre gli sprechi e i consumi energetici.

Seriveneta alza la qualità del prodotto con l’introduzione della macchina serigrafica Thieme 3010

Seriveneta ha inoltre introdotto nel 2023 Thieme 3010, macchina serigrafica 3/4 automatica a piano orizzontale dotata di una testa di stampa mobile e regolabile in altezza. Queste caratteristiche le consentono di adattarsi a oggetti di diverse dimensioni e forme, garantendo una precisione di stampa eccezionale. La Thieme 3010 si distingue nel mercato delle macchine serigrafiche per la precisione, per la flessibilità e per la sua qualità costruttiva. La Thieme 3010, inoltre, è stata progettata con materiali resistenti e durevoli, che ne assicurano un funzionamento affidabile nel tempo. La macchina è anche dotata di un sistema di controllo digitale che ne facilita l’utilizzo e la manutenzione. Seriveneta ha quindi scelto questo macchinario in modo da migliorare la qualità dei prodotti serigrafici e di soddisfare le richieste dei clienti.

[Insieme alla macchina serigrafica Thieme 3010, Seriveneta ha scelto di acquisire il forno SER AIR UV 70 dell’azienda DPI DG PRINTING, forno per la polimerizzazione UV che si distingue per la sua affidabilità e per la sua tecnologia all’avanguardia e che garantisce una cura ottimale dei materiali stampati. Seriveneta, grazie all’introduzione della macchina serigrafica Thieme 3010 e del nuovo forno SER AIR UV 70, può garantire un netto miglioramento della linea di stampa serigrafica. Inoltre, Seriveneta, per la produzione di etichette adesive e frontalini serigrafati di qualità, ha optato per l’integrazione della stampa serigrafia tramite l’affiancamento della stampante digitale UV piana tecnologia svizzera SwisQ, che dà la possibilità di ottenere stampe di grande formato, dà garanzia sulla ripetibilità dei colori e riduce sensibilmente lo scarto.

Seriveneta: il sistema CTS garantisce risultati di alta qualità e precisione

Nel 2023, Seriveneta ha implementato un sistema CTS, ovvero “Computer-to-Screen”, impiegato nel processo di stampa serigrafica per garantire prodotti di alta qualità e precisione. Il sistema CTS si avvale di una tecnologia innovativa per trasferire l’immagine digitale direttamente sulla maglia serigrafica, eliminando la necessità di utilizzare pellicole fotografiche e il processo di registrazione aggiuntivo.

Il funzionamento del sistema CTS avviene caricando il disegno digitale nel computer connesso al sistema e attivando il processo di trasferimento dell’immagine sulla maglia serigrafica. Il sistema si basa su una testina LED che emana luce UV, sensibilizzando l’emulsione fotosensibile applicata sulla maglia. Così facendo, l’immagine digitale viene riprodotta sulla maglia serigrafica con grande accuratezza e precisione. Il sistema CTS è stato scelto da Seriveneta in quanto offre numerosi benefici rispetto ai metodi tradizionali di fotoincisione su pellicola, come stampe ad alta risoluzione e precisione nei dettagli. Queste macchine sono ideali per la riproduzione di immagini con transizioni tonali morbide o sfumature di colore delicate. Inoltre, il sistema CTS riduce il tempo impiegato nella preparazione della maglia serigrafica, eliminando le fasi di lavorazione della pellicola fotografica e di registrazione. Infine, questo sistemo rappresenta una soluzione ecologica grazie all’uso di tecnologie avanzate che evitano l’impiego di pellicole fotografiche e all’adozione di LED al posto delle lampade UV, garantendo un basso consumo energetico.

Seriveneta introduce la nuova fustellatrice Platina Grafimec Asteria 105

Seriveneta ha recentemente completato un importante aggiornamento della sua linea di produzione sostituendo la vecchia fustellatrice con una nuova e più performante fornita dall’azienda Grafimec. La nuova fustellatrice Platina Grafimec Asteria 105 offre una serie di vantaggi rispetto alla vecchia platina utilizzata in precedenza. La nuova fustellatrice è dotata, infatti, di tecnologie avanzate che permettono di migliorare l’efficienza e la velocità di produzione, ridurre i tempi di attrezzaggio e aumentare la precisione di taglio. Grazie a questo investimento, Seriveneta ha così ridotto i tempi di produzione e gli scarti di produzione e ha aumentato la capacità produttiva.