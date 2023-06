Liceo Modigliani: Murales ideato dagli studenti con il supporto dell’Intelligenza artificiale

L’edizione 2023 della Biennale di street art "Super Walls" si è conclusa con la creazione di trentasette opere monumentali su altrettanti grandi muri dislocati nel tessuto urbano di Padova e provincia. Tra gli artisti coinvolti, ci sono anche gli allievi della 4E del Liceo Artistico Statale “Modigliani" di Padova, che hanno progettato il loro murale con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Sperimentazione unica in Italia, che incarna un approccio innovativo e democratico all’apprendimento degli studenti, i quali hanno potenziato le loro performance pittoriche sviluppando competenze linguistiche e digitali. Un lavoro interessantissimo che ha catturato l’attenzione già di molti curiosi e che proprio oggi potrà dirsi concluso.

Molti i meriti da condividere: la scuola, che ha portato avanti con gli insegnanti un progetto complesso, che ha avuto bisogno di instillare negli studenti competenze informatiche, linguistiche e gestire una procedura di confronto democratico tra le proposte finali con un voto collettivo per il disegno da riportare sul muro; gli stree-artist coinvolti, che si sono messi a disposizione per aiutare gli studenti di un liceo artistico che ovviamente, per quanto dotati, non hanno l’esperienza e la manualità di un professionista; l’organizzazione stessa, che ha dato una grande visibilità al primo tentativo di fare arte murale con una simbiosi umano-informatica. E infine, la capacità, nel realizzare e comunicare il progetto, di evidenziare come il concetto di "arte" rimane legato a dinamiche umane uniche e inimitabili, che il Liceo Modigliani ha rafforzato, non indebolito, scegliendo di non escludere aprioristicamente la tecnologia, ma di proteggere l’autenticità dell’operazione artistica con la medicina migliore: l’approccio critico e consapevole.

[articolo sul sito della Provincia: https://www.provincia.padova.it/ecco-murales-del-modigliani-ideato-dagli-studenti-supporto-dellintelligenza-artificiale-e-realizzato ]

(Provincia di Padova)