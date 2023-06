IN UNA QUARANTINA DA PADOVA ALL’ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO A ROMA

IL PRESIDENTE DELL’ASCOM PADOVANA: “SANGALLI HA SAPUTO TOCCARE I TASTI GIUSTI”

“Bisogna mettere al centro le persone e la Confcommercio ha le persone al centro”.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha chiuso la sua relazione all’assemblea generale, svoltasi all’Auditorium di via della Conciliazione, a Roma, richiamando il valore del lavoro di quanti, tra mille incertezze, costruiscono le imprese creando buona crescita e buona occupazione.

Parole accolte da una standing ovation dei rappresentati di categoria e territorio tra i quali la quarantina di padovani dell’Ascom guidati dal presidente Patrizio Bertin.

“Come al solito – ha detto Bertin al termine dell’assemblea – Sangalli ha saputo rappresentare non solo lo spirito della categoria, ma ha saputo toccare i tasti giusti”

A cominciare dall’omaggio alle popolazioni alluvionate della Romagna, delle Marche e della Toscana per poi affrontare le tematiche che più stanno a cuore ad un settore che, nell’ultimo periodo, ha saputo dare un grosso contributo a quell’aumento del Pil che, a giudizio di Confcommercio, è addirittura un paio di decimali sopra l’1%.

Presenti in platea numerosi ministri, è spettato a Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, sottolineare l’impegno del governo verso un settore che sa rappresentare il meglio di ciò che il suo ministero intende rappresentare.

“L’Italia – ha detto il ministro – deve saper valorizzare le proprie straordinarie bellezze, i propri straordinari prodotti” fino a prospettare per l’Italia la possibilità di diventare il luogo ideale per chi, lavorando a distanza, potrà scegliere di lavorare circondato dalla bellezza recuperando, nel contempo, i piccoli centri che rischiano lo spopolamento.

Soddisfatti i rappresentanti dell’Ascom padovana che, al termine dei lavori, hanno voluto testimoniare al presidente Sangalli il loro apprezzamento per il lavoro volto dalla Confederazione a tutela della categoria.

ROMA 7 GIUGNO 2023

(Ascom Padova)