Este: I monumenti di Este: aperture dall’11 giugno al 31 ottobre

Da domenica 11 giugno fino al 31 ottobre, i monumenti di Este aprono al pubblico ogni settimana! Di seguito il programma completo:

1^ Domenica del mese:

Mastio del Castello Carrarese, Complesso del Castelletto del Soccorso del Castello* e Torre Civica di Porta Vecchia

Ingresso gratuito – da giugno a settembre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00; in ottobre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

2^ Domenica del mese:

Mastio del Castello Carrarese, Torre Civica di Porta Vecchia e Chiesa della Beata Vergine della Salute**

Ingresso gratuito – da giugno a settembre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00; in ottobre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

**da giugno a ottobre la Chiesa della B.V. della Salute é aperta dalle 15:00 alle 18:00

3^ Domenica del mese:

Mastio del Castello Carrarese, Complesso del Castelletto del Soccorso del Castello*, Torre Civica di Porta Vecchia

Da giugno a settembre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00; in ottobre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Ingresso a pagamento: 2€ / ogni monumento oppure 5€ / 3 (tre) monumenti

Ingresso gratuito per bambini fino a 7 anni e adulti over 70

La biglietteria è aperta presso ciascun monumento

4^ Domenica del mese:

Mastio del Castello Carrarese, Torre Civica di Porta Vecchia e Chiesa della Beata Vergine della Salute**

Da giugno a settembre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00; in ottobre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00;

**da giugno a ottobre la Chiesa della B.V. della Salute é aperta dalle 15:00 alle 18:00

Ingresso a pagamento: 2€ / ogni monumento oppure 5€ / 3 (tre) monumenti

Ingresso gratuito per bambini fino a 7 anni e adulti over 70

La biglietteria è aperta presso ciascun monumento

Eventuale 5^ Domenica del mese:

Mastio del Castello Carrarese, Complesso del Castelletto del Soccorso del Castello*, Torre Civica di Porta Vecchia

Da giugno a settembre dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00; in ottobre dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00;

Ingresso a pagamento: 2€ / ogni monumento oppure 5€ / 3 (tre) monumenti

Ingresso gratuito per bambini fino a 7 anni e adulti over 70

La biglietteria è aperta presso ciascun monumento

In caso di avverse condizioni meteo o cause di forza maggiore, per motivi di sicurezza, potrebbe essere escluso l’accesso alle terrazze panoramiche delle Torri o al monumento stesso.

*In caso di particolari eventi o manifestazioni, la Torre del Soccorso potrà essere chiusa al pubblico.

In collaborazione con

La Stella Polare soc. coop. – Rubano

www.lastellapolarecoop.it

Per informazioni e aggiornamenti:

Comune di Este – Ufficio di Informazioni ed Accoglienza Turistica – Via Guido Negri, 9/a – ESTE – tel. +39 0429 600462 – email: [email protected]

