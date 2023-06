Este: “Aspettando ESTEmporanea 2023”: lancio della Maratona regionale di Lettura-Il Veneto legge in Biblioteca Civica

Home Notizie “Aspettando ESTEmporanea 2023”: lancio della Maratona regionale di Lettura-Il Veneto legge in Biblioteca Civica

Mercoledì 14 giugno 2023, alle 21.00 in Villa Dolfin Boldù-Biblioteca Civica, Incontro con il libròfoto Oreste Sabadin – artista, musicista, lettore di “Leggere per Leggere”: evento di riscaldamento verso la VII edizione della Maratona di lettura – Il Veneto legge 2023.

Ingresso libero

In caso di maltempo: Sala Emeroteca (fino a disponibilità di posti)

Quest’anno giunge alla settima edizione la Maratona di lettura “Il Veneto legge”, con data clou il 29 settembre.

Nelle edizioni precedenti la pandemia le modalità, i temi e le bibliografie della manifestazione erano stati veicolati da degli incontri tenuti da dei “libròfori” distribuiti in tutto il territorio regionale, con incontri organizzati nelle biblioteche con insegnanti, associazioni, operatori culturali, gruppi di lettura, lettori professionisti e volontari, librai ed editori intessendo una fitta rete di relazioni.

Passata l’emergenza sanitaria abbiamo pensato di ripristinare gli incontri con i libròfori toccando tutte le province del Veneto.

Con l’aiuto di slide, si prenderà visione dei temi di questa edizione, delle bibliografie dedicate e verranno date informazioni sul sito, pagina FB, sulla diffusione delle informazioni e ci si confronterà con le diverse esperienze e iniziative per partecipare alla Maratona di Lettura e alla fase di Riscaldamento.

Altre info in https://ilvenetolegge.it/



Informazioni: Biblioteca Civica – Via A. Zanchi, 17

Tel. 0429 619044 o mail [email protected]

Lunedì, mercoledì e venerdì , ore 8.30-13.00 e 15.00-19.00

Martedì e giovedì, ore 15.00-19.00 Sabato, ore 8.30-12.00

➪ ➪ Seguici anche su Facebook @biblioteca.civica.este

(Comune di Este)