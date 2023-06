Triathlon, il 7 ottobre la Coppa del Mondo fa tappa a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il grande Triathlon della coppa del mondo fa tappa a Roma. Il 7 ottobre, la World Triathlon Cup 2023, che assegnerà punti anche per la qualificazione olimpica, sarà infatti ospitata in una location d’eccezione: l’Eur con il suo storico laghetto. “Un altro traguardo raggiunto grazie ad un fattivo lavoro di squadra – spiega il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei – che dopo aver portato la World Triathlon Championship Series a Cagliari, è riuscita a portare a Roma quest’altro prestigioso appuntamento”.

La World Triathlon Cup 2023 è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, la Regione Lazio, il Comune di Roma, il CONI, Eur Spa e tutti gli sponsor. “L’Italia – ha spiegato il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi – si riconferma al centro dello sport mondiale. Il 2023, già ricco di grandi avvenimenti sportivi a livello internazionale, si arricchisce ulteriormente con la World Triathlon Cup. I grandi eventi sono un eccezionale acceleratore di sviluppo e di socialità, oltre che di promozione per una disciplina sportiva, in questo caso tanto dura quanto affascinante, come il Triathlon. Complimenti alla Federazione Italiana Triathlon, al presidente Giubilei e a tutta la sua squadra, che sono certo garantiranno un grande ed entusiasmante spettacolo, ma anche agli atleti e alla loro meravigliosa fisicità che si associa a una forza mentale ben al di sopra della media”.

“Siamo felici – ha spiegato il Presidente del CONI Giovanni Malagò – che il nostro Paese, attraverso la credibilità internazionale vantata dalla Federazione Triathlon, possa ospitare a Roma un’importante tappa di Coppa del Mondo della disciplina, crocevia che porta ai Giochi Olimpici di Parigi. Un passaggio fondamentale – ai fini della qualificazione all’atteso evento a cinque cerchi – con l’Italia al centro della scena grazie alla forza dello sport e al sistema che lo rappresenta. Complimenti alla FITRI guidata da Riccardo Giubilei”.

“Siamo felici di dare il nostro supporto a un appuntamento prestigioso e di respiro internazionale che, siamo certi, darà un importante contributo alla promozione sportiva portando le gare degli atleti tra le strade di uno dei quartieri più moderni e innovativi di Roma. Un modo per avvicinare ancora di più il pubblico al triathlon e per vivere al meglio questo bellissimo sport”, – lo ha dichiarato l’assessore allo Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

“Per la prima volta Roma ospiterà la tappa del World Triathlon Cup. Una candidatura che abbiamo portato a casa grazie all’impegno della federazione in collaborazione con Roma Capitale e le istituzioni nazional, regionali e del mondo dello sport. Un ulteriore grande evento sportivo che arricchisce il ricco calendario di appuntamenti internazionali dello sport della moda, della cultura e dei concerti live. Ciascuno dei quali è un’occasione in più per atleti e appassionati tifosi per visitare la nostra città, promuove un’immagine moderna ed accogliente di Roma e generare importanti ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione” ha detto l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).