Tommaso Guzzo bianconero anche per il 2023_24

L’opposto classe 2002 cresciuto nel Valsugana Volley e entrato nel mondo Pallavolo Padova nel 2016, farà parte del roster di coach Cuttini anche nella prossima stagione. Nella città del Santo ha disputato due campionati di Serie B prima di essere promosso in prima squadra due stagioni fa.

“Quella appena finita è stata una stagione buona – ha detto Guzzo– sia da un punto di vista di squadra che individuale. Sono stato felice di aver ottenuto più minuti in campo con il passare della stagione e la post season mi ha aiutato tanto. L’obiettivo è sempre quello di alzare l’asticella e di farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Ho già avuto modo di parlare con Falaschi in Nazionale”.

“Penso sia molto positivo che all’interno della nostra squadra rimanga un blocco di giocatori che conoscono bene l’ambiente – prosegue l’opposto – allo stesso tempo, però, aumentare il tasso tecnico e di esperienza in fase di mercato può farci solo bene per continuare a crescere. Sono fiducioso e credo che saremo in grado di fare un’ottima stagione. Fisicamente mi sento bene, sono guarito del tutto sia dal problema alla spalla sia da qualche affaticamento al polpaccio. Avremo tempo per prepararci al meglio per la stagione e entrare in sintonia con i nuovi ragazzi, consapevoli che l’unica ricetta per raggiungere gli obiettivi è il lavoro quotidiano”.

(Pallavolo Padova)