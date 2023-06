Inglese professionale: che importanza ha nel mondo del lavoro?

Che un’ottima conoscenza dell’inglese sia un requisito importante per chi si propone nel mondo del lavoro è cosa ormai del tutto scontata; in moltissimi ambiti lavorativi, infatti, è richiesta alle varie figure professionali una conoscenza perlomeno buona di una lingua straniera (inglese, in primis); sempre di più infatti le aziende si trovano a interagire con clienti, fornitori, professionisti e aziende di altri Paesi e l’inglese è considerato la lingua universale per eccellenza per abbattere le barriere comunicative.

Oggi, però, una conoscenza generale di una lingua straniera non sempre risulta sufficiente e si sente parlare, sempre più spesso, di “inglese professionale”; di cosa si tratta esattamente?

Inglese professionale: fondamentale per essere più competitivi in ambito lavorativo

Quando si parla di inglese professionale si fa riferimento a una conoscenza particolarmente approfondita di uno specifico vocabolario professionale (per esempio, inglese scientifico, inglese medico, inglese farmaceutico, inglese commerciale, inglese turistico e via discorrendo); come nel caso della lingua italiana e di altri idiomi, nelle varie professioni vi sono infatti termini, espressioni, modi di dire, circollocuzioni, frasi fatte ecc. del tutto particolari e il modo di comunicare di un medico risulta molto diverso da quello di un commerciante, di un avvocato o di un operatore alberghiero. In regioni come il Veneto, per esempio, ad altissima vocazione turistica, è molto importante conoscere in modo approfondito l’inglese turistico.

Appare quindi del tutto ovvio che per proporsi in modo credibile per una determinata professione oppure per essere più competitivi in realtà professionali in cui si può aspirare a salti di carriera, sia importante avere una conoscenza dell’inglese che vada al di là di una buona padronanza della lingua “generale”; è cioè fondamentale avere una competenza linguistica più specifica, mirata, ad hoc.

In altri termini, una conoscenza puramente scolastica, anche se ottima, molto spesso non permette di cogliere determinate sfumature e concetti che sono propri di un determinato settore (medico, giuridico, ingegneristico ecc.) e questo può essere piuttosto limitante in ambito lavorativo.

Ecco perché è decisamente consigliabile a chi si trova a operare in determinati contesti (o a chi desidera entrare a farne parte) frequentare un corso inglese professionale online come quelli proposti EF English Live.

Quali sono i vantaggi di un corso di inglese professionale online?

I vantaggi che un corso di inglese professionale online può offrire sono molteplici; innanzitutto è la scelta ideale per tutti coloro che lavorano perché può essere gestito in modo molto flessibile; un corso del genere, infatti, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7; è possibile studiare da casa, quando si è in viaggio in treno oppure quando ci si trova in albergo o in ufficio, nei momenti di pausa ecc.

Altri vantaggi non trascurabili di un corso di inglese professionale online sono il risparmio economico (i corsi online sono decisamente meno dispendiosi di quelli in presenza), il risparmio di tempo (non è necessario spostarsi dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro per recarsi in aula), la personalizzazione (i corsi di EF English Live sono altamente personalizzabili), il minore impatto ambientale (evitando di spostarsi con mezzi motorizzati si contribuisce in modo significativo a un minore inquinamento).

Quanto tempo occorre per terminare un corso di inglese professionale online?

Non si può dare a questa domanda una risposta che sia valida per tutti; ovviamente dipende dal tempo che si decide di allocare allo studio nel corso di una settimana; non tutti hanno le medesime disponibilità di tempo e, conseguentemente, un corso può avere una durata più o meno lunga. Quello che si può affermare invece con certezza è che, maggiore è la continuità, più rapidi saranno i risultati positivi.