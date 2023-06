Castello Festival 2023

L’edizione 2023 di Castello Festival sarà inaugurata il 21 giugno con un progetto speciale, poetico e suggestivo, costruito intorno alle musiche di Mendelssohn per il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare: un concerto-racconto con videoproiezioni, nel giorno del solstizio d’estate e della festa della musica, in un luogo “magico” di Padova, il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

Il programma di 23 appuntamenti, dal 21 giugno al 9 settembre, si preannuncia ancora una volta ricco di contenuti di elevato profilo culturale con alcuni nomi di fama nazionale e internazionale (Antonella Ruggiero con Orchestra di Padova e del Veneto, Fabio Concato & Carovana Tabù, Paolo Fresu con Clacson Small Orchestra, Oblivion, Paolo Crepet, Nicola Piovani con I Solisti Veneti, Frida Bollani Magoni, Summertime Choir, Marco&Pippo, Arianna Porcelli Safonov, Matteo Mancuso, Giovanni Scifoni e tanti altri artisti!) e al tempo stesso con una finestra dedicata ad alcune delle produzioni più interessanti degli artisti del territorio.

Anche l’edizione 2023, come la precedente, si svolgerà in due luoghi di prestigio della città: piazza Eremitani e Palazzo Zuckermann.

La storica sede, il Castello Carrarese, è oggetto infatti di importanti lavori di restauro che lo trasformeranno in un polo museale del design di rilevanza internazionale.

Il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici e architettonici di Padova, è da oltre un decennio al centro di uno straordinario e complesso progetto di restauro che ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo culturale della città.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con il contributo di Fondazione Cariparo, mentre la direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi e l’organizzazione generale sarà della Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazioni e operatori culturali del territorio come Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Spazio Danza, Associazione Bartolomeo Cristofori, Sugarpulp, Associazione Filosofia di Vita e Plastic Free onlus.

Sponsor della rassegna Banca Patavina, media partner Radio Bellla&Monella.

Programma di GIUGNO

Mercoledì 21 giugno | Palazzo Zuckermann ore 21:30

PIETRO MERCOGLIANO, QUARTETTO LEONARDO, GIULIA BARACANI, EMANUELA OLIVELLI E GHIBLI

Racconto di una notte di mezza estate

prima regionale | evento inserito nella rassegna Musikè promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Un progetto speciale, poetico e suggestivo, costruito intorno alle musiche di Mendelssohn per il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare: un concerto-racconto con videoproiezioni, nel giorno del solstizio e della festa della musica, in un luogo “magico” di Padova, il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

www.rassegnamusike.it

Programma di LUGLIO

Martedì 4 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

ANTONELLA RUGGIERO & ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

diretti da François López-Ferrer

Empatía

prima nazionale | in collaborazione con Orchestra di Padova e del Veneto

Ritorno a Padova di una delle voci più belle della canzone italiana – Antonella Ruggiero – che per l’occasione presenterà il suo ultimo lavoro discografico, Empatía, accompagnata dal suo ensemble e dagli archi dell’Orchestra di Padova e del Veneto in un organico di 14 elementi diretto da François López-Ferrer.

Un concerto intenso e ricco di spunti musicali che ripercorrono alcuni dei successi interpretati da Antonella Ruggiero nella sua carriera sia da solista sia come vocalist dei Matia Bazar.

Mercoledì 5 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

PAOLO CREPET

Prendetevi la luna

prima regionale | in collaborazione con Tempi e Ritmi

Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possano volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accenda i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna” (Paolo Crepet)

Giovedì 6 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

ARIANNA PORCELLI SAFONOV

Consigli di bellezza per periferie

prima regionale | in collaborazione con Dal Vivo Eventi

Uno spettacolo scritto e vissuto da Arianna Porcelli Safonov, apprezzata attrice comica, conduttrice di format TV e live e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret.

Sarcastica, intelligente e tagliente, irriverente e dal linguaggio raffinato, Arianna Porcelli Safonov ha scelto l’ironia per raccontare il mondo ed evidenziarne incoerenze e brutture, usando l’arma del sorriso per farci pensare.

Venerdì 7 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

PAOLO FRESU, MAURIZIO CAMARDI, CLACSON SMALL ORCHESTRA & ERNESTTICO

Hangar

Paolo Fresu tromba; Maurizio Camardi sax soprano e duduk; Ettore Martin sax tenore; Edoardo Brunello sax alto; Luca Ardini sax alto; Yuri Argentino sax baritono; Ernesttico percussioni

unica data in Veneto

​in collaborazione con Pannonica

L’ambasciatore del jazz italiano nel mondo, il trombettista Paolo Fresu, è ospite speciale di un progetto artistico e discografico che vede protagonista la Clacson Small Orchestra (diretta da Maurizio Camardi) e il percussionista cubano Ernesttico.

Un sassofonista, compositore e polistrumentista che si muove a suo agio tra jazz e world music; un quartetto di sassofoni come un quartetto d’archi dove le parti, i colori e i timbri sono distribuiti con razionalità ed equilibrio; un percussionista cubano di fama internazionale con il suo inconfondibile sound.

Lunedì 10 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

MARCO E PIPPO TRIO COMICO

SIMPI the BEST 2023

in collaborazione con Zed Live

Il trio comico Marco e Pippo porta in scena la comicità in dialetto veneto, con uno show tratto dai loro spettacoli, in susseguirsi di gag e interazione col pubblico.

Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy e improvvisazione, con uno stile pulito e mai volgare, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica.

Mercoledì 12 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

NICOLA PIOVANI, GIULIANO CARELLA, I SOLISTI VENETI E MASSIMO MERCELLI

Tre fenomeni. Piovani-Vivaldi: i Concerti della natura

prima regionale | in collaborazione con I Solisti Veneti

Nicola Piovani darà vita a tre nuove composizioni, che attualizzano i temi vivaldiani in un gioco ironico di rimandi e contrapposizioni. Un progetto che coniuga arte, cultura e quelle emozioni che spesso si ritrovano solamente proprio in una riflessione su quanto la natura ci offre.

Un omaggio a un grande artista del passato la cui modernità risulta ogni giorno più sconcertante.

Giovedì 13 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

GIOVANNI SCIFONI

Santo Piacere. Dio è contento quando godo

in collaborazione con Dal Vivo Eventi

Liberandosi di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti, Scifoni ci trascina seminudo a riva con l’ultimo sorprendente quadro, che sembra mettere finalmente d’accordo Piacere e Santità: un ballo lento degli affetti e dei ricordi che ci farà uscire, dopo tante risate, con le lacrime della commozione.

Sabato 15 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

MATTEO MANCUSO

Matteo Mancuso Trio

unica data in Veneto | in collaborazione con Veneto Jazz

Matteo Mancuso chitarre; Stefano India basso; Giuseppe Bruno batteria

Matteo Mancuso, classe 1996, è uno dei più grandi talenti della chitarra a livello globale.

Enfant prodige, in pochi anni ha raggiunto un successo sconfinato e la stima di eroi viventi come Steve Vai, Dweezil Zappa, Al Di Meola, Joe Bonamassa e Stef Burns.

Chitarrista poliedrico, spazia dalla chitarra classica alla elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale tecnica esecutiva interamente con le dita, che gli permette un linguaggio musicale molto originale.

Mercoledì 19 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

OBLIVION

Cinque contro tutti. Intervista-show

con: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

in collaborazione con Arte Spettacolo

Cinque contro tutti, un’intervista pazza a persone che fingono da tutta una vita di essere degli artisti rispettabili.

Un incontro ravvicinato con gli Oblivion, per conoscere meglio questi cinque funambolici artisti, il loro lavoro, la loro storia e ascoltarne le narrazioni e visioni, oltre ai vertiginosi esperimenti canori; un incontro che ogni sera sarà diverso, perché sarà chi organizza la serata a scegliere l’intervistatore.

Giovedì 20 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

FABIO CONCATO

Fabio Concato + Carovana Tabù

in collaborazione con Veneto Jazz

Fabio Concato voce; Stefano Proietti pianoforte; Giacomo Cazzaro sax alto; Federico Limardo sax tenore e soprano; Tony Santoruvo tromba e flicorno; Giulio Tullio trombone; Andrea Albini chitarra; Nicole Brandini basso; Davide Di Giuseppe batteria

Fabio Concato torna a Castello Festival accompagnato questa volta dai Carovana Tabù, una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, che individualmente, vantano già numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali. In questo concerto-evento il cantautore milanese festeggerà i 70 anni proponendo i grandi successi rivisitati in chiave jazz come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango”, “Gigi” con vivacità ed intensità, ma non mancheranno altre gradite sorprese in uno spettacolo improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto.

Venerdì 21 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

FRIDA BOLLANI MAGONI In concerto

in collaborazione con Be Ancient Be Cool

Castello Festival chiude la sua prima parte di programmazione in Piazza Eremitani con un giovane e sorprendente talento della musica italiana. Un talento puro, prezioso, unico.

Frida Bollani Magoni ha da poco compiuto 18 anni eppure si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale.

Giovedì 27 luglio | Piazza Eremitani ore 21:15

CARMINA BURANA di Carl Orff

Coro Lirico Veneto – Coro Voci Bianche Cesare Pollini

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO, Direttore d’Orchestra MARCO ANGIUS

nuova produzione Comune di Padova – Stagione Lirica 2023

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

