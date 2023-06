Sentieri Sonori 2023: musica trekking e natura. Dal 10 giugno al 30 luglio nel Parco dei Colli Euganei

Sentieri Sonori è l’esperienza, unica nel suo genere, che unisce musica, trekking e natura. A partire da sabato 10 giugno, per sei settimane, Sentieri Sonori, iniziativa patrocinata dalla Provincia di Padova, propone sei concerti di artisti provenienti da tutto il mondo, allestiti su palchi immersi nella natura dei Colli Euganei, raggiungibili attraverso sentieri e passeggiate tra prati, vigneti, radure …lasciando lontane le auto.

Nell’edizione 2023 Sentieri Sonori partecipa al progetto “Tutti Inclusi” per valorizzare l’inclusione come tratto distintivo del territorio: grazie alla collaborazione tra Istituzioni, enti del Terzo Settore, aziende del comparto alberghiero e l’ente di Promozione Turistica, si diffonderà l’inclusione delle persone con disabilità favorito anche dalla creazione di infrastrutture accessibili. All’interno della manifestazione saranno presenti giovani con disabilità di alcune cooperative sociali che daranno un supporto logistico ed organizzativo allo svolgimento della rassegna. Nel portale dedicato www.sentierisonori.it per ogni evento è possibile consultare i dettagli relativi all’accerssibilòità dello stesso.

Programma

10 GIUGNO 2023 – 21:30 HEVIA – PARCO DI VILLA BEMBIANA (ABANO TERME – PD)

24 GIUGNO 2023 – 20:30 – AS MADALENAS 5ET – MONTE COMUN (TEOLO – PD)

1 LUGLIO 2023 – 21:30 – AJDE ZORA – CASA MARINA (GALZIGNANO TERME – PD)

15 LUGLIO 2023 – 20:30 – FALOU SECK & THE MELTING BEATS – MONTE LOZZO (LOZZO ATESTINO – PD)

29 LUGLIO 2023 – 21:30 – KYO SHIN DO – EX-CAVA BONETTI (MONTEGROTTO TERME – PD)

30 LUGLIO 2023 – 20:00 – BALKAN BAZAR + DRUM CIRCLE – EX-CAVA BONETTI (MONTEGROTTO TERME – PD)

Per informazioni

www.sentierisonori.it

(Provincia di Padova)