Volontariato chiama, CSV risponde: proseguono gli incontri sul territorio con una nuova tappa a Montagnana (PD)

Ieri sera si è tenuto un nuovo incontro territoriale per la presentazione e promozione delle attività del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, nella cornice del progetto regionale comune di tutti i CSV veneti “Nuove frontiere del volontariato veneto” e in collaborazione con le amministrazioni comunali delle province di Padova e Rovigo. Dopo le tappe a Cittadella, Piazzola sul Brenta e Piove di Sacco, l’appuntamento dal titolo “Volontariato chiama, CSV risponde” ha coinvolto le associazioni di Montagnana (PD), che si sono ritrovate presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno.

All’incontro hanno preso parte il presidente del CSV Luca Marcon, il direttore generale Niccolò Gennaro, l’assessora al Commercio e Attività produttive, Turismo, Cultura, Politiche giovanili Elisa Rossetto, l’assessora alle Politiche sociali e all’Istruzione Paola Barbierato e il consigliere del Comune di Montagnana Roberto Volpato.

“Ringrazio il CSV per essere a Montagnana. Si potrebbe parafrasare il titolo di questo incontro dicendo “quando il volontariato chiama, Montagnana risponde”. Montagnana non è solo la cerniera tra Padova e Rovigo, ma è proprio un territorio di mezzo, ed è un’occasione d’oro. Se i volontari sono pronti a dare, il CSV può essere il loro aiuto e sostegno, aiutando chi aiuta. Conoscere le attività del CSV, quello che mette a disposizione, il know how e le strutture, permette di capire quanto può offrire a chi ogni giorno dona il proprio tempo al servizio della comunità. È un privilegio avervi qui” ha detto l’assessora Elisa Rossetto. L’assessora Paola Barbierato ha poi proseguito: “Si tratta di un’importante realtà che fornisce supporto ad associazioni e volontariato. È giusto essere presenti ed attivi per sentirci parte integrante del sistema della solidarietà”.

Il consigliere comunale Roberto Volpato ha infine aggiunto: “Da pochi giorni abbiamo approvato in Consiglio comunale il regolamento del volontariato civico di Montagnana. Si tratta di una nuova realtà mai istituita. È un registro in cui ogni montagnanese può iscriversi e donare tempo e volontà di fare. Poi, in base alle necessità contingenti o meno, ecco che ci può essere scambio tra cittadino e necessità della città. Questo permette di costruire un circuito virtuoso: siamo tutti su una barca che rema dalla stessa parte. Credo che il CSV sia una realtà importante che può collaborare con noi”.

Nel corso della serata è stato presentato il ruolo che il CSV svolge all’interno del mondo associativo attraverso le attività e i servizi per le associazioni.

“Che cos’è il CSV? È un’associazione di secondo livello, ovvero un’associazione formata da associazioni socie, che sono circa 600 tra Padova e Rovigo, e che eroga i propri servizi gratuiti a tutte le associazioni delle province di Padova e Rovigo. Il CSV ha come scopo quello di aiutare non solo le associazioni esistenti ma anche gruppi di cittadini che intendono costituire un’associazione o assumere informazioni per fare volontariato.” – spiega il presidente Luca Marcon – “In questo periodo molto difficile sotto il profilo burocratico, in collaborazione e su incarico della Regione Veneto, aiutiamo le associazioni nell’iscrizione al RUNTS con consulenze gratuite dirette e di gruppo. Abbiamo fatto una scelta precisa mantenendo la gratuità dei servizi, non è scontato anche perché le risorse stanno continuamente diminuendo” – prosegue – “Abbiamo messo a disposizione delle associazioni anche una piattaforma di raccolta fondi online, che in realtà è un vero e proprio percorso di accompagnamento delle associazioni. Siamo anche ente accreditato del Servizio Civile Universale, quindi diamo la possibilità alle associazioni di entrare in questa opportunità appoggiandosi al CSV”.

Il mondo associativo del Comune di Montagnana si è dimostrato partecipativo e ha posto numerose domande che hanno toccato diversi argomenti: dalle sfide ed opportunità post-Covid, ai servizi in ambito di consulenza e progettazione offerti dal CSV. Non sono mancate le proposte delle associazioni riguardo a rapporti di collaborazione per la realizzazione di eventi sul territorio, soprattutto nell’ambito di Solidaria, che si svolgerà a partire dal 21 settembre, fino all’1 ottobre nelle province di Padova e Rovigo.

Il Centro Servizio Volontariato si conferma nel suo ruolo di agenzia di sviluppo del volontariato al servizio delle associazioni e resta a disposizione delle amministrazioni comunali, delle associazioni e degli enti locali interessati a costruire insieme incontri sul territorio.

(CSV di Padova)