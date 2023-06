Ecco il nuovo opposto: Gabi Garcia Fernandez è bianconero

Sarà Gabi Garcia Fernandez l’opposto di Pallavolo Padova per la stagione 2023_24. L’atleta disputerà la sua terza stagione di SuperLega dopo aver vestito per due anni la maglia della Lube Civitanova. Nelle Marche ha vinto lo scudetto 2021_22, mentre con la Nazionale di Porto Rico ha conquistato una Coppa Panamericana oltre ad aver ottenuto diversi premi individuali (tra gli altri migliore opposto e miglior realizzatore della Coppa Panamericana del 2017). Nato a San Juan l’8 gennaio 1999, Gabriel inizia a giocare a pallavolo a 12 anni nelle squadre locali e a 17 esordisce nella massima serie portoricana. Per motivi accademici si trasferisce alla Brigham Young University nel 2018 e comincia a giocare nella NCAA (insieme a Davide Gardini). Nel 2020 gli viene riconosciuto il premio di Player of the Year e, l’anno successivo, viene ingaggiato dalla Lube per iniziare la sua avventura in Italia.

Nel 2022, inoltre, viene approvato il suo cambio di nazionalità sportiva, che lo rende convocabile dalla nazionale statunitense a partire dal 2024.

“Quando si è presentata l’opportunità di venire a Padova non ho potuto rinunciare – commenta Garcia – è una realtà della quale mi hanno parlato bene e soprattutto mi piace il progetto. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura.”

TERZO ANNO. “Ho avuto la fortuna di allenarmi con dei grandissimi campioni negli ultimi due anni. Si impara tanto, sia dal punto di vista tecnico che umano. Questi due anni in Italia sono stati importanti sia per creare una mentalità vincente sia per adattare il mio livello di gioco alla SuperLega che ovviamente è tutta un’altra cosa rispetto all’America. A Padova voglio continuare questo percorso, c’è una squadra giovane e talentuosa, ci sono tutte le basi per fare una grande stagione e far divertire il pubblico”.

VECCHIE AMICIZIE. “Ho sentito Davide (Gardini ndr), siamo stati alla BYU insieme e mi ha spiegato come si lavora a Padova, poi la società che sta facendo il massimo per mettermi nelle condizioni per poter vivere e lavorare al meglio. Spero di ricambiare tutti gli sforzi, sono molto carico e fiducioso.

I tifosi? A Padova sono molto appassionati, me lo ricordo bene. L’importante è che siano orgogliosi della squadra, se noi daremo il massimo in campo allora ci applauderanno. Questo è l’obiettivo di tutti, per quanto mi riguarda l’augurio è di mettere a terra tanti palloni pesanti e non mollare mai neanche di un centimetro”.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)