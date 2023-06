Si rinnova l’appuntamento con l’attesa rassegna estiva Arena Romana Estate 2023, la lunga kermesse di eventi e spettacoli cinematografici dell’estate padovana che da oltre 30 anni, ininterrottamente, caratterizza tutte le serate estive in città da giugno ad agosto.

Come per l’edizione 2022, anche quest’anno la suggestiva sede degli eventi è il giardino-teatro di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi, 33 di Padova.

Un cartellone ricchissimo di eventi culturali e d’arte, originali proposte, concerti live, incontri con gli autori, e tanto cinema all’aperto con i migliori film della stagione e le opere premiate ai grandi festival internazionali, organizzato come sempre dalla Promovies e si svolge in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.

Programma prima parte

Inizio spettacoli: ore 21.30

Giovedì 8 giugno – Serata di inaugurazione

IL CINEMA E LE ARTI VISIVE

Incontro con l’Autore Prof. ANTONIO COSTA e presentazione del Libro (Einaudi Editore). Presenta Gianni Vitale, Presidente Promovies

A seguire proiezioni dei film:

LA RICOTTA di Pier Paolo Pasolini con Orson Welles

UN CAPRICCIO DOLCEMENTE ROBUSTO

Realismo e manierismo nell’universo di figurativo di Pasolini

di Marco Rossitti e Antonio Costa con Andrea Zanzotto che dà voce a dei versi di Pasolini sugli affreschi di Piero della Francesca.

Info – Ingresso libero.

Venerdì 9 giugno – Evento Speciale in Anteprima

THE BIG QUESTION – Chi è Dio? di Francesco Cabras e Alberto Molinari

In collaborazione con il regista Thomas Torelli.

Sabato 10 giugno – Omaggio ad Ennio Morricone

ENNIO di Giuseppe Tornatore

Domenica 11 giugno – Padova nel Cinema

PROSSIMA FERMATA PADOVA SUD – 6 giovani autori, 6 storie sulla città di Karma Gava (supervisione)

A seguire: The Big Pistachio di Karma Gava con Wayne Scott

Prima dei film Incontro con il regista Karma Gava, l’attore Angelo Zampieri e alcuni partecipanti e autori

Lunedì 12 giugno – Padova nel Cinema

LA QUINTA STAGIONE – Padova ai tempi del LockDown di Isabella Carpesio

Intervengono alla serata la regista Isabella Carpesio e Pietro Liberati della Trent Film

Martedì 13 giugno – MovieArt&Co – Arte & Cultura dall’Olanda

HIERONYMUS BOSCH – UNTO DAL DIAVOLO di Pieter van Huys / dur.: 86’

Alla scoperta dei più noti quadri dell’incredibile artista fiammingo.

Mercoledì 14 giugno – Cinema & Fotografia

ME, MYSELF AND I – Si tratta solo di me, me stesso e io Audiovisivi Fotografici

A seguire: SHERLOCK Jr. – LA PALLA N. 13 di e con Buster Keaton

In collaborazione con Gruppo Fotografico Antenore di Padova BFI, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Gruppo Audiovisi Veneto

Giovedì 15 giugno – CINEMA & SCUOLA

VISIONI FUORI-LUOGO L’esperienza multimediale del Valle – cinema, fotografia, tv, grafica e sperimentazioni. Filmati degli studenti.

In collaborazione con l’I.I.S. Valle di Padova e il Prof. Michele Banzato

Venerdì 16 giugno – MovieArt&Co

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido

con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert

Il film è stato Premiato con 2 David di Donatello.

Sabato 17 giugno – Gospel Soul & Dintorni Festival 2023

ALICE B & THE TROUBLES – Concerto Soul-Blues, da ARETHA FRANKLIN a TINA TURNER

con Alice B (voce), Antonio Lombardi (chitarra), Alba Tognetti (basso), Pierluigi Ratto (batteria)

Il concerto è l’anteprima estiva del “Gospel Soul & Dintorni Festival” della Promovies che si terrà a fine anno.

Info: posto unico € 8.

Domenica 18 giugno

LE OTTO MONTAGNE di Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi

Premio della Giuria al Festival di Cannes, Vincitore di 4 David di Donatello 2023.

Lunedì 19 giugno – A 30 ANNI DALL’USCITA IN SALA / LIBRI DI CINEMA

LE IENE (Cani da rapina) di Quentin Tarantino

con Harvey Keitel, Chris Penn, Tim Roth

Prima del film Presentazione in anteprima del Libro “La violenza in Quentin Tarantino” (Transeuropa Editore).

Interviene l’Autore Prof. Edoardo Giaretta

A 30 anni dalla uscita, ritorna il cult-movie d’esordio alla regia di Quentin Tarantino, da molti considerato un film rivoluzionario.

Martedì 20 giugno – CINEMA IN PELLICOLA

DEDICATO AD ALBERTO SORDI

IL DIAVOLO di Gian Luigi Polidoro con Alberto Sordi – proiezione in PELLICOLA CINEMATOGRAFICA 8mm!

Incontro d’Autore con Moreno Marcolongo “Il cinema di ieri”

In collaborazione con Stefano e Damiano Andreoli, Veneto Padova Spettacoli

All’ingresso della verrà allestita: “Mostra di Manifesti e Proiettori Cinematografici a passo ridotto”

Mercoledì 21 e Giovedì 22 giugno – riposo

Venerdì 23 giugno – NUOVO CINEMA ISLANDESE

WINTER BROTHERS – Una storia di mancanza d’amore, di Hlynur Palmason – prima visione

Vincitore di 2 premi al Festival di Locarno, un film visivamente straordinario.

Interviene alla serata Pietro Liberati della Trent Film.

Sabato 24 giugno – riposo

Domenica 25 giugno

IL GRANDE GIORNO di Massimo Venier

con Aldo, Giovanni e Giacomo

Lunedì 26 giugno – Festival Phaces – I volti della Ricerca

SMETTO QUANDO VOGLIO di Sydney Sibilia

In collaborazione con ADI Associazione Dottorandi e dei Dottori di Ricerca in Italia.

Ingresso gratuito.

Martedì 27 giugno

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert

con Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh

Vincitore di ben 7 Premi Oscar 2023.

Mercoledì 28 giugno – riposo

Giovedì 29 giugno

NON COSI’ VICINO di Marc Forster

con Tom Hanks, Rachel Keller

Venerdì 30 giugno – DEDICATO A GIORGIO GABER

CONCERTO “A SUD DI GABER – VENTI ANNI AFFOLLATI” con Giulio D’Agnello e il Gruppo Mediterraneo

con Giulio D’Agnello (voce, chitarra, sax soprano), Daniele Giuntoli (tastiere), Maurizio Isidori (contrabbasso, basso elettrico), Valter Perfetti (batteria)

Info: biglietto unico € 15.

Sabato 1 luglio

BABYLON di Damien Chazelle

con Margot Robbie, Brad Pitt

Premiato con 1 Premio Golden Globe e 1 Premio Bafta.

Domenica 2 luglio

UN UOMO FELICE di Tristan Séguéla

con Fabrice Luchini, Catherine Frot

Lunedì 3 luglio – EVENTO SPECIALE PER LA LIBERTA’ DI STAMPA

ITHAKA di Ben Lawrence – IL FILM SU JULIAN ASSANGE in anteprima esclusiva, musica originale di Brian Eno

Partecipano alla serata in videocollegamento dall’Australia John Shipton, padre di Julian Assange e da Londra la moglie Stella Moris.

In collaborazione con Comitato Veneto per “Assange libero”.

Intervengono Giornalisti e Rappresentanti Sindacali.

In occasione del giorno del compleanno del fondatore di WikiLeaks.

Parte dell’incasso verrà devoluto al Comitato Veneto per “Assange libero”.

Martedì 4 luglio – MovieArt&Co – Arte e Cultura dall’Olanda

ESCHER, L’ARTISTA DEI MONDI IMPOSSIBILI: L’EFFETTO DROSTE

Incontro/Conferenza con il Prof. PETER STEVENHAGEN (Università di Leiden – Paesi Bassi)

Una conferenza dedicata al grande genio olandese Mauritz Cornelis Escher, uno degli artisti più amati a livello globale, vera icona del mondo dell’arte moderna è la proposta di “MovieArt&Co”, la nuova rassegna ideata dalla Promovies con l’obiettivo di presentare le novità, le curiosità e le espressioni artistiche più importanti.

A seguire film: PIETER BRUEGEL E LA TORRE DI BABELE

Presenta la serata Gianni Vitale.

Info: ingresso € 3.

Mercoledì 5 e Giovedì 6 luglio – riposo

Venerdì 7 luglio

LE OTTO MONTAGNE, di Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi

Sabato 8 luglio – riposo

Domenica 9 luglio

I MIGLIORI GIORNI, di Massimiliano Bruno

con Luca Argentero, Anna Foglietta, Claudia Gerini

Lunedì 10 luglio

TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE di Laura Poitras

con Nan Goldin, Alfonse D’Amato

Vincitore Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Martedì 11 luglio

NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon

con Jeon Do-yeon, Woo-sung Jung

Mercoledì 12 luglio – riposo

Giovedì 13 luglio

LA STRANEZZA di Roberto Andò

con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Venerdì 14 luglio

TICKET TO PARADISE di Ol Parker

con Julia Roberts, George Clooney

Sabato 15 luglio – riposo

Domenica 16 luglio

THE FABELMANS di Steven Spielberg

con Michelle Williams, Paul Dano

Lunedì 17 luglio

IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE di Marie Kreutzer

con Vicky Krieps, Colin Morgan

Martedì 18 luglio

IL COLIBRI’ di Francesca Archibugi

con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak

Mercoledì 19 luglio

IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea

Giovedì 20 luglio – riposo

Venerdì 21 luglio

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi

Sabato 22 luglio – riposo

Domenica 23 luglio

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco

Lunedì 24 luglio

AMSTERDAM di David O. Russell

con Chistian Bale, Margot Robbie

Info

apertura biglietteria: ore 20,45

ingresso: Corso Garibaldi, 33 – Padova

Biglietto: intero € 6 (compresa tessera di Arena Romana Promovies 2022); € 5 ridotto tesserati; € 4,50 ridotto tesserati (studenti / over 65); la tessera può essere richiesta alla cassa del cinema e viene subito rilasciata. Ingresso anteprime e spettacoli dal vivo: Biglietto: posto unico € 10 (9/6), € 8 (17/6), € 15 (30/6), € 3 (4/7). Eventi ad ingresso gratuito: 8, 14,15, 26 giugno

Promovies – cinema, teatro, musica

sito www.promovies.it

email [email protected]

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)