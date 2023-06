A partire dal 6 giugno fino al 18 luglio 2023, per un totale di 7 appuntamenti, arrivano in quartiere 3 i Notturni d’Arte….nei nostri rioni. Le serate evento si snoderanno nei luoghi storici e spesso sconosciuti dei nostri rioni, accompagnati da voci narranti, figuranti in costume e tanta storia che potrà appassionare grandi e piccoli.

Alla fine di ogni uscita, piccolo snack offerto a tutti i partecipanti.

Gli eventi sono organizzati da ViviAmo Villa Breda, nell’ambito del Bilancio Partecipato 2023 e finanziati con il contributo diretto affidato alla Consulta di Quartiere 3A.

Programma

6 giugno, ore 20.30

Ponte di Brenta/Piazza Barbato

Passeggiata lungo le antiche tracce del Brenta e mostra fotografica sulla storia del rione

13 giugno, ore 20.30

Ponte di Brenta/Chiesa di S. Marco Evangelista

Visita guidata della Chiesa e passeggiata alla scoperta dei vicini oratori e capitelli

20 giugno, ore 20.30

Torre/Centro civico (Via Madonna del Rosario 148)

Alla scoperta dell’Oratorio Gaudio e altro con passeggiata animata “La Dama delle lanterne

27 giugno, ore 20.30

Ponte di Brenta/Ippodromo S.V.Breda

Presentazione della storia dell’ippodromo e di Vincenzo Stefano Breda suo fondatore e passeggiata nel percorso intorno alla pista.

4 luglio, ore 20.30

Torre/Chiesa di S. Michele Arcangelo

Visita guidata alla Chiesa con brevi intermezzi di musica classica

11 luglio, ore 20.30

S. Lazzaro e Stanga/Parco Esperanto

Tombola gioco dei diritti dei bambini, passeggiata al Centro Pio X Pescarotto per conoscere le attività sociali del territorio

18 luglio, ore 20.30

Mortise/Oratorio (La Ciesetta) – Via Madonna della Salute

Visita guidata all’Oratorio della Immacolata concezione e passeggiata fino alla Sala Pertini – sede della consulta – 3a per conclusione con visione di tutti i filmati storici.

Informazioni

Ingresso libero

​

Associazione ViviAmo Villa Breda

Cell. 338 144 6946

[email protected]

www.viviamovillabreda.it

