La Caffetteria del Museo

All’interno del Museo Eremitani nel Lapidarium, area archeologica all’aperto, è nata la nuova Caffetteria Etica, che fa parte di un progetto poliedrico della Cooperativa Sociale Percorso Vita Onlus che si occupa da anni di inserimento sociale e creazione di percorsi di cittadinanza per soggetti deboli.

Gli ambiti di intervento e formazione lavoro in cui si inserisce questo progetto riguardano persone richiedenti asilo, minori non accompagnati, donne vittime di tratta e persone in regime di semilibertà.

La caffetteria si aggiunge ad altre realtà come il Ristorante Etico Strada Facendo, la enocicchetteria Versi Ribelli e il Campus di accoglienza Kidane di Altichiero.

Nella caffetteria – bistrot è possibile consumare colazioni, aperitivi e pranzi adeguati ai livelli di qualità perseguiti nelle esperienze di ristorazione della Cooperativa con forte riferimento alle produzioni del territorio.

La Caffetteria è un luogo ideale anche per organizzare eventi di alta qualità, arricchiti dalla possibilità di coniugare la visita al Museo ed alla Cappella degli Scrovegni alla eccellenza degustativa, ottenendo un risultato emozionante ed indimenticabile per gli ospiti.

La Caffetteria è aperta tutti i giorni in corrispondenza degli orari di apertura del Museo.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)