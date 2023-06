EYE2023 online: partecipare per condividere idee sul futuro dell’Europa

Il prossimo 9 e 10 giugno a Strasburgo, migliaia di giovani provenienti da tutta Europa di età compresa tra i 16 e i 30 anni riempiranno i locali del Parlamento europeo in occasione dell’Evento europeo per i giovani (EYE2023) per discutere e condividere idee su come plasmare il futuro dell’Europa.

I giovani saranno affiancati da esperti, attivisti, creatori di contenuti, politici, e avranno l’opportunità di esprimere le loro opinioni, scambiare idee e trarre ispirazione dal centro della democrazia europea.

In occasione della quinta edizione dell’evento EYE2023, a Strasburgo si svolgeranno attività in presenza e online. In totale sono previste circa 200 attività tra dibattiti, discussioni, opportunità di networking, performance artistiche, attività sportive e laboratori interattivi.

Alcune delle attività sono organizzate in collaborazione con altre istituzioni, organizzazioni internazionali, società civile e organizzazioni giovanili.

Per consultare il programma e avere maggiori informazioni: www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20230201STO70803/eye2023-online-partecipate-e-plasmate-il-futuro-dell-ue

(Provincia di Padova)