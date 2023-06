Rubano: Contributi economici ai gestori di Centri Estivi per il coinvolgimento di giovani volontari

L’Amministrazione comunale intende incentivare il coinvolgimento di giovani volontari rubanesi al fine di consentire agli adolescenti di svolgere attività ludiche ed educative. I contributi economici sono destinati ai gestori di centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado nell’estate 2023 per favorire la presenza di giovani volontari residenti a Rubano che saranno coinvolti specificatamente per recuperare il tempo perduto durante la dad/periodo covid in generale (supporto compiti, recupero, ripasso, attività manuali, ecc..);

Requisiti per la richiesta di contributo: gestori di Centri Estivi che si svolgeranno nel territorio comunale e che abbiano maturato almeno 2 anni di precedente esperienza nella gestione di centri estivi, operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi nell’estate 2023.



Periodo per presentare richiesta di contributo: dal 5 giugno al 20 giugno 2023.



Quantificazione del contributo: verrà assegnato un contributo di 50 euro a settimana per il rimborso di 1 volontario per ogni sede di centro estivo attivato, per un massimo di 6 settimane. Un ulteriore contributo di 50 euro a settimana sarà assegnato ogni 35 bambini iscritti fino ad un massimo di 3 ulteriori contributi (con 105 o più bambini) per ogni sede di centro estivo e per un massimo di 6 settimane.



I gestori richiedenti si devono impegnare ad informare i ragazzi beneficiari che il contributo è dato dal Comune come riconoscimento dell’impegno per la comunità.