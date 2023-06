Empoli-Lazio 0-2, biancocelesti chiudono secondi

Per gli uomini di Sarri la partita si sblocca al 48′ un bel colpo di testa di Romagnoli e il timbro finale arriva con un gol di Luis Alberto



Roma, 3 giu. La Lazio resiste al ‘ritorno’ dell’Inter e mantiene il secondo posto in Campionato. Nell’ultima uscita della stagione, i biancocelesti battono 2-0 l’Empoli al Castellani, raggiungendo quota 74 punti in classifica. Succede tutto nella ripresa. Per gli uomini di Sarri la partita si sblocca al 48′ con un bel colpo di testa di Romagnoli. E il timbro finale arriva in pieno recupero, con un gol di Luis Alberto al 92′.

(Adnkronos)