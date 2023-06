Il pentathlon vola a Parigi2024 grazie a Elena Micheli

ROMA (ITALPRESS) – Elena Micheli (Carabinieri) ha vinto la finale della World Cup 2023 di pentathlon Moderno, ad Ankara, in Turchia, conquistando così la prima carta olimpica azzurra per Parigi 2024. La Micheli, campionessa del mondo in carica e protagonista di una splendida gara, ha chiuso davanti alla turca Ilke Ozyuksel, bronzo mondiale nel 2022, e alla francese Marie Oteiza. Podio sfiorato per Alice Sotero (Fiamme Azzurre), che ha chiuso quarta. Per Elena Micheli si tratta della prima vittoria in una finale di World Cup. Questo pomeriggio, alle 15 ora italiana, scatterà la finale maschile che metterà in palio un altro pass olimpico per il vincitore. In gara per l’Italia Matteo Cicinelli (Carabinieri).

“Un risultato straordinario, per il quale devo ringraziare le atlete per l’impegno, Elena Micheli e Alice Sotero, in primis e tutto il settore tecnico a partire dal Direttore Tecnico Andrea Valentini che ha creato le condizioni per simili risultati”. Così il Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner commenta la vittoria di Elena Micheli nella finale di World Cup di Pentathlon Moderno, ad Ankara, in Turchia. Il successo dell’azzurra vale il pass olimpico per Parigi 2024. Quarto posto per Alice Sotero. “Siamo consapevoli di avere due fuoriclasse del Pentathlon Moderno mondiale, e devo anche ringraziare il Consiglio Federale che le sostiene per farle allenare al meglio, consapevoli tutti del patrimonio sportivo che dobbiamo gestire. I risultati alla fine sono sempre frutto di sinergie a più livelli”, ha aggiunto Bittner.

