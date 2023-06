Il laboratorio Minimiteatri tra i vincitori del Premio Tomeo

Assegnato al laboratorio Minimiteatri di Rovigo per l’intensa piéce Sparkleshark (Squalo luccicante), il premio Tomeo per la critica e la menzione speciale del Comitato d’onore, sabato 27 maggio al teatro Ballarin di Lendinara.

Il laboratorio Minimiteatri di Rovigo si è aggiudicato il prestigioso premio Tomeo per la critica e la menzione speciale del Comitato d’Onore con buono acquisto di Confindustria, per l’intensa piéce Sparkleshark (Squalo luccicante) di Philip Ridley, per “l’Amore per il teatro, talento e abnegazione, passione, studio e umiltà e soprattutto condivisione.

Questa compagnia – secondo Irene Lissandrin, che ha consegnato il premio – ha dimostrato che l’unione del gruppo in uno spettacolo è il nucleo vitale per far vivere una regia con vigore e ritmo perfetto.

In Sparkleshark è viva la musicalità del testo che non perde mai la sua vitalità nonostante non ci sia contrappunto musicale a sostegno.

Un grande senso della narrazione, fluito grazie all’armonia dei ragazzi che hanno lavorato assieme, veramente uniti.

A volte è solo uscendo di scena che si può capire quale ruolo si è svolto, disse il grande pensatore polacco Stanislaw Jerzy Lec. Bravi ragazzi meritate il premio della critica perché il vostro è un insegnamento!”

La premiazione

I riconoscimenti sono stati consegnati ai giovani attori in occasione della premiazioneche si è tenuta sabato 27 maggio al Teatro Ballarin di Lendinara, a conclusione della terza edizione del Premio Tomeo, l’Oscar del teatro dei ragazzi del Polesine, ideato da Irene Lissandrin con ViviRovigo e la città di Lendinara, e con la partnership dei comuni di Badia e Taglio di Po e del circuito veneto Arteven.

Alla cerimonia di consegna dei Tomeo erano presenti tutte le istituzioni partner e simpatizzanti, con una folla di sponsor e sostenitori, fra cui la Pro loco di Lendinara, la Giuria tecnica ed il Comitato d’onore. In platea e galleria, c’erano tutte le rappresentanze dei gruppi teatrali e delle scolaresche partecipanti. Un sold-out annunciato.

La giuria

La Giuria tecnica, che si è turnata su 22 componenti, era composta dalla presidente Francesca Zeggio, dal baritono Francesco Toso, dalla giornalista Beatrice Tessarin.

Una madrina d’eccezione, l’attrice Cristina Chinaglia, e altri componenti a rotazione, fra cui l’attrice e cantante Cristina Miriam Chiaffoni, il direttore della Cittadella della cultura di Lendinara Nicola Gasparetto, l’attore Andrea Zanforlin, il presidente del Cur Diego Crivellari, la vicepresidente del Teatro stabile del Veneto Valentina Noce, la giornalista Milena Dolcetto, l’attrice e regista Letizia Maria Piva e la giornalista Rosanna Beccari.

Accanto alla Giuria, si è sempre affiancato il Comitato d’Onore, gruppo istituzionale di simpatizzanti, composto a rotazione di 15 persone, che, oltre a Nico Pavarin, presidente del Consiglio comunale di Lendinara, è stato composto da diversi presidi tra cui Amos Golinelli, Giulia Corso, Massiliano Beltrame, Romano Veronese, dai sindaci di Lendinara Luigi Viaro e di Taglio di Po Laila Marangoni, dall’assessore alla Cultura di Badia Polesine Valeria Targa e dall’assessore alle Attività promozionali e Politiche sociali di Lendinara Franco Fioravanti, da tutta la Pro loco di Lendinara e da Maurizio Pagliarello e da Alberto Cristini, rispettivamente presidente e vice presidente di ViviRovigo.

Il Premio Tomeo è stato ideato ed organizzato da Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, in partnership con la città di Lendinara, ed i comuni di Badia Polesine e Taglio di Po.

Partner istituzionali Arteven-circuito multidisciplinare regionale, Regione Veneto e Mic. Patrocinio Provincia di Rovigo e comuni di Rovigo, Costa di Rovigo, Trecenta e Loreo. Con il sostegno di Pro Loco Lendinara.

Il concorso è nato come spin-off della rassegna “Il teatro siete Voi”, articolato progetto di promozione del teatro, fatto o fruito, dai ragazzi del territorio polesano, con le famiglie e le scuole.

Main sponsor Inox Tech di Lendinara; sostenitori: Borsari Emporio, Infortunistica Tossani, Ruthinium, Centro commerciale La Base di Lendinara, Centro Veneto Energia, Biblioteca Baccari di Lendinara, Confindustria Veneto est, Achab group Ecoambiente, Ciscra, Expert city di Videouno di Lendinara, Baccaglini Auto di Badia Polesine.

Per informazioni:

Minimiteatri

Presidente: Ruggero Zambon

Direttore Artistico: Letizia E. M. Piva

Produzione esecutiva: Francesca Chiappetta

[email protected]

Facebook: Minimiteatri

Instagram: Minimiteatri

