Salute, Vaia ai giovani: “Amate chi volete, amate come volete, ma fatelo in sicurezza”

(Adnkronos) – “La partnership con Rtl 102.5 e Radio Zeta” per Future Hits Live in programma a Roma sabato 10 giugno “è una bellissima opportunità che cogliamo con piacere. Uno dei principali obiettivi della nostra campagna è quello di raggiungere i giovani e insieme a loro, grazie a questa collaborazione, affermare la centralità della prevenzione. A loro diciamo: amate chi volete, amate come volete, ma fatelo in sicurezza. Fate i test e usate i preservativi. ‘Take care of yourself'”. Così il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commenta la collaborazione tra l’Istituto, Rtl 102.5 e Radio Z per il concerto Future Hits Live e la possibilità per i ragazzi di effettuare dei test rapidi, anonimi e gratuiti, per Hiv e altre malattie sessualmente trasmesse.

(Adnkronos – Salute)