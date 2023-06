IL BE FIMAA AL CROWNE PLAZA: UNA GIORNATA RICCA DI APPROFONDIMENTI PER LA CATEGORIA

IL “BE FIMAA” AL CROWN PLAZA DI PADOVA: AL CENTRO DEI LAVORI IL FUTURO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI MA ANCHE L’ALLUVIONE IN ROMAGNA, LE ACCUSE DI RAZZISMO (RESPINTE CON FORZA), GLI AFFITTI AGLI STUDENTI E IL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI.

SILVIA DELL’UOMO (FIMAA ASCOM CONFCOMMERCIO PADOVA): “LA NOSTRA PROFESSIONALITA’ GARANZIA PER TUTTI”

L’emozione. Quella trasmessa da Ivano Venturini, presidente della Fimaa Confcommercio di Ravenna e dell’Emilia – Romagna, che ha ben rappresentato la situasione critica di quelle terre alluvionate ma altrettanto bene ha ribadito la voglia di ripartire della sua gente.

La rivendicazione. Quella di Silvia Dell’Uomo, presidente della Fimaa Ascom Confcommercio di Padova che ha respinto l’accusa di razzismo riversata sulle agenzie, ribadendo la professionalità e, anzi, l’impegno della categoria per una Padova accogliente anche nei confronti delle migliaia di studenti che la vivono. Senza rinunciare a chiedere una regolamentazione per gli affitti brevi che rischiano di trasformare le città, soprattutto quelle ad alto tasso di turismo, in tante Disneyland senz’anima.

L’aggiornamento. Quello di una categoria, gli agenti immobiliari, che si è riunita al Crown Plaza di Padova per l’edizione 2023 del “Be Fimaa”, sorta di check-up sul presente e sul futuro di professionisti chiamati a confrontarsi con temi come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e, detto più semplicemente, col futuro della professione.

In una sala gremita (circa 150 i partecipanti provenienti dal Veneto e dal Friuli – Venezia Giulia) la giornata ha visto dapprima gli interventi istituzionali e di categoria, per poi procedere con la tavola rotonda e, nel pomeriggio, con i workshop formativi.

Detto di Venturini, è toccato a Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova focalizzare l’attenzione sulla formazione come chiave di volta dello sviluppo della categoria, per poi vedere alternarsi alla tribuna Antonoio Bressa, assessore alle attività produttive del Comune di Padova; Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia; Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio; Mauro Posocco, presidente di Fimaa Veneto; Andrea Oliva, presidente di Fimaa Friuli – Venezia Giulia per finire la prima parte della gioirnata con l’intervento del presidente nazionale di Fimaa Confcommercio Santino Taverna.

“Dopo due anni di compravendite molto sostenute – ha detto il presidente nazionale prima di addentrasi nella sua relazione sulla riqualificazione energetica degli edifici – il 2023 sta registrando una flessione, peraltro comprensibile visto l’aumento dei tassi e dell’inflazione”.

Una tavola rotonda sull”Unesco e le Colline del prosecco” ha concluso la mattinata mentre nel pomeriggio i convegnisti si sono divisi in sei gruppi per partecipare ad altrettanti workshop su “Metaverso e real estate”, “Mediazione creditizia”, “Diritto alla provvigione”; “Target audience e privacy”, “Acquisire un incarico al primo appuntamento” e “La valutazione delle operazioni immobiliari”.

A suggello di una giornata coronata da successo, la grande torta “brandizzata” Fimaa opera della pasticceria Mazzari.

DATI DELL’INDAGINE FIMAA PER VENETO E FRIULI – VENEZIA GIULIA

PADOVA 31 MAGGIO 2023

(Ascom Padova)