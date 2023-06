Hamsik annuncia il ritiro: “Ho coronato il mio sogno”

Il 35enne slovacco ex Napoli: “Il Trabzonspor sarà il mio ultimo club”

Trabzon, 1 giu. – L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il 35enne centrocampista slovacco ne ha parlato in conferenza stampa: “Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l’ultima partita casalinga sabato. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Appena sono nato, il calcio è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Questo era il mio destino. Ho iniziato la mia carriera all’età di 4 anni, avevo grandi sogni e penso di aver raggiunto i miei obiettivi. Voglio ringraziare la mia famiglia e gli amici che mi sono stati vicini e hanno creduto in me. Grazie ai nostri tifosi per avermi sostenuto. Ora mi godrò questi ultimi momenti, le ultime partite. Con la mia famiglia e i miei figli abbiamo valutato la situazione e abbiamo deciso. Volevano che tornassi a casa”.

(Adnkronos)