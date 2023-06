Conti pubblici, a maggio fabbisogno sale a 16 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di maggio 2023 il saldo del settore

statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di

16.000 milioni di euro. A renderlo noto è il ministero

dell’Economia e delle finanze. Il mese di maggio 2022 si era

chiuso con un fabbisogno di 11.724 milioni. Il saldo risente

dell’aumento della spesa previdenziale, dovuto alla rivalutazione

delle pensioni, alla maggiore spesa delle amministrazioni centrali

nonchè ai maggiori prelievi delle amministrazioni territoriali.

Gli incassi complessivi hanno fatto registrare una lieve

flessione, ascrivibile alla diminuzione degli incassi fiscali

tramite F24, dovuta al maggiore ricorso alle compensazioni per i

crediti di imposta agevolativi.

