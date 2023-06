Conferma per Francesco Zoppellari in cabina di regia

Dopo aver annunciato il nuovo palleggiatore Marco Falaschi, ecco la conferma di Francesco Zoppellari, giocatore che sarà bianconero anche nella prossima stagione, la quarta in prima squadra, la terza consecutiva dopo l’esordio nel 2016/17. Dall’Under 13 alla SuperLega, passando per esperienze in A2 a Roma, Spoleto e Lagonegro, oltre alla parentesi belga con il Lindemans Aalst. “Il senso di appartenenza a questa società è molto forte per me – dice Francesco – e credo sia importante che si mantenga un determinato numero di giocatori cresciuti qui a Padova. Apprendere determinati metodi e filosofia aiuta sia chi viene da fuori sia chi si sviluppa pallavolisticamente qui”.



Sui prossimi obiettivi il palleggiatore è sicuro: “Chiaro che il risultato di squadra è il più importante, raggiungere la salvezza e consolidarsi sempre di più sotto tutti i punti di vista. Di certo saremo aiutati dal nostro pubblico: un palazzetto pieno fa tanto la differenza, giocare con pochi tifosi delle partite di campionato è alienante e in certi casi ne può risentire anche la prestazione”.

“A livello personale – continua Zoppellari – voglio continuare a migliorare e alzare l’asticella. Fox? Di sicuro è strano non averlo qui con noi, una persona e un giocatore che ha lasciato tantissimo a Padova, in particolare a quelli come me che sono qui da parecchio tempo. Sono convinto, però, che con la nuova squadra troveremo velocemente il giusto equilibrio che permetterà di toglierci delle soddisfazioni”.

Facendo un passo indietro, l’alzatore ha ricordato infine le emozioni più forti della passata stagione: “Le partite in casa con Verona e Trento sono state le più belle da vivere. Nonostante siano state due sconfitte, l’atmosfera che si respirava alla Kioene Arena spingeva letteralmente la palla dall’altra parte. Ma anche il finale di stagione è stato positivo, la vittoria con Perugia davanti al nostro pubblico è stato il modo migliore per concludere la stagione”.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)