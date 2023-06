CHIUSURA BORGOMAGNO: L’ASCOM ALL’ARCELLA PER TESTIMONIARE LA SITUAZIONE

L’INIZIATIVA DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO SUL CAVALCAVIA BORGOMAGNO PER EVITARE UNA CHIUSURA CHE ISOLA L’ARCELLA

L’Arcella? Rischia l’isolamento”.

E per far “toccare con mano” ciò che è già presente e, purtroppo, non solo futuro, l’Ascom Confcommercio ha organizzato una “passeggiata” che, partendo dalla base del cavalcavia Borgomagno, ha raggiunto alcuni negozi di quel quartiere che è una “città nella città”.

“Il cavalcavia Borgomagno – ha esordito il presidente, Patrizio Bertin – non può essere un optional e men che meno la sua annunciata chiusura può essere solo una “valutazione tecnica”. Per cui mi sento di dire all’assessore Ragona che il mondo del terziario di mercato non è più disposto ad accettare decisioni senza che venga consultato chi in città ci vive e ci lavora”.

Con Bertin un ristretto gruppo di dirigenti dell’associazione: la vicepresidente vicaria dell’Ascom Confcommercio e presidente degli agenti immobiliari della Fimaa, Silvia Dell’Uomo; il presidente di Ascom Servizi, Enrico Baggio; la rappresentante Ascom in Arcella, Paola Bagordo; il direttore generale, Otello Vendramin.

Dopo aver spiegato i motivi dell’iniziativa, il gruppo ha attraversato il cavalcavia e si è incamminato verso via Tiziano Aspetti dove una totale assenza di traffico ha reso palese le preoccupazioni di altri operatori tra i quali Paolo Bertipaglia, titolare dell’omonima valigeria e i titolari del negozio di abbigliamento Talita.

PADOVA 1° GIUGNO 2023

(Ascom Padova)