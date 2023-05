Trieste, esercitazione di soccorso acquatico nel Porto Vecchio

pubblicato il 26 maggio 2023

Approfondimenti

Nella giornata del 25 maggio, si è tenuta una esercitazione dei Vigili del fuoco abilitati al soccorso acquatico di superficie organizzata dalla Direzione Regionale VV.F. per il Friuli Venezia Giulia.

L’attività addestrativa effettuata nella sede dei Vigili del fuoco di Trieste sita nel Porto Vecchio, ha coinvolto ben 22 operatori provenienti da tutti i Comandi della Regione nonché da Rovigo e Padova.

Nell’arco della giornata sono state simulate alcune manovre di salvataggio e autoprotezione grazie all’utilizzo dei battelli pneumatici da soccorso, imbarcazioni a chiglia rigida e moto d’acqua.

Sono state affinate le tecniche di evacuazione in zona alluvionata di persone con mobilità limitata, aspetto cruciale delle operazioni di soccorso così come verificato anche nella recente emergenza alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna.

A conclusione della giornata il personale intervenuto ha preso visione di un drone subacqueo di recente acquisizione che, al termine di una fase sperimentale condotta a cura del personale specialista Nautico e Sommozzatore in servizio nella sede di Porto Vecchio, verrà reso operativo in occasione delle operazioni di ricerche e recuperi subacquei

(Vigili del Fuoco Padova)