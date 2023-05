Perchè ospitare uno studente in azienda. Tutto quello che c’è da sapere

Confartigianato promuove un webinar il 7 giugno per spiegare in modo dettagliato perchè ospitare uno studente nella propria azienda è un’opportunità da non perdere per tutte le imprese. I benefici sono molteplici: conoscere ragazzi che potrebbero diventare futuri lavoratori una volta terminati gli studi, trasmettere la passione per il proprio mestiere, instaurare relazioni durature nel tempo. Gli studenti dell’ultimo triennio di scuola superiore devono compiere alcune ore formative in azienda. Lo prevede il cosiddetto PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) stabilito dal Ministero dell’Istruzione. Ma che cosa s’intende esattamente per PCTO? Chi deve fare il PCTO? Qual è la differenza tra PCTO e l’alternanza scuola – lavoro? Cosa deve fare un’impresa per ospitare lo studente nel rispetto delle regole e delle normative vigenti?

Queste sono solo alcune delle domande a cui risponderemo durante il Webinar promosso da Confartigianato Padova su piattaforma zoom in programma Mercoledì 7 giugno alle ore 19.00

Dopo i saluti istituzionali di Massimo Ruffa – Componente di Giunta con delega all’Orientamento per Confartigianato Imprese Padova, sono previsti i seguenti interventi:

Dott.ssa Ilaria Fiorotto referente Orientamento scolastico per Confartigianato Imprese Padova: “Il format “Orientarti” e le attuali collaborazioni con gli Istituti del territorio per orientare le giovani generazioni verso l’impresa artigiana”

Dott.ssa Alessandra Bozzolan Coordinatrice della rete dei Professionali del Veneto: “Gli adempimenti della scuola: formazione, accompagnamento, valutazione. Il tutor scolastico e il tutor aziendale; La convenzione: patto di collaborazione tra scuola e azienda”

Marco Cecconello – Area Tecnica Ufficio Sicurezza di Upa Servizi S.p.A.: “Cosa fa Confartigianato Imprese Padova per essere di supporto alle aziende; Cosa deve avere un’azienda per essere in ordine e ospitare correttamente uno studente”

Question time

Si tratta di una valida occasione per capire come non farsi scappare l’opportunità di incontrare le nuove generazioni e farle innamorare della vostra impresa!

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui

(Confartigianato Imprese Padova)