“Nuove Frontiere del Volontariato Veneto”, i Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto come agenti di sviluppo del volontariato sul territorio: offerte formative per le associazioni venete e tanto altro

Il PNRR, di grande attualità per tutti, lo è in particolare per associazioni ed enti del Terzo settore per le grandi opportunità ad esso legate: i progetti che verranno implementati dalle pubbliche amministrazioni grazie a questi fondi, prevedono infatti il loro coinvolgimento per azioni legate alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio, al benessere della persona. Analogamente i Piani di Zona coinvolgono queste realtà in interventi di tipo socio sanitario.

Più ampiamente, il tema della collaborazione tra enti di Terzo settore e pubblica amministrazione, si lega a pratiche di co-programmazione e co-progettazione che comportano un lavoro di rete, anche in logica di raccolta fondi e sostentamento del mondo associativo, che interessa sempre più le politiche sociali di ogni singolo territorio.

Per agevolare lo sviluppo di queste reti e queste collaborazioni, sono al via cinque incontri formativi organizzati dai Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto, destinati agli enti del Terzo settore (ETS) della regione. I cinque CSV si sono infatti uniti nell’iniziativa “Nuove frontiere del volontariato veneto”, con l’obiettivo di trasferire competenze, buone prassi, strumenti per cogliere al meglio le opportunità che potranno delinearsi all’interno delle pianificazioni territoriali strategiche e facilitare gli scambi di esperienze fra associazioni che operano sui rispettivi territori di competenza attraverso i loro volontari.

Si tratta, a inizio maggio 2023, di quasi 8.000 ETS, tra associazioni e altre realtà, secondo il dato restituito dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli ETS.

Il progetto “Nuove Frontiere del Volontariato Veneto” proporrà nel corso del 2023, oltre alle formazioni (in formato webinar), ulteriori momenti di incontro, sensibilizzazione e altre iniziative organizzate da ciascun CSV sui propri territori di competenza.

Il progetto è fortemente voluto dai presidenti dei Centri di Servizio per il Volontariato e ha ricevuto il patrocinio di ANCI veneto, Forum del Terzo settore veneto, CSVnet, l’associazione nazionale dei CSV.

Il volontariato organizzato nella Regione del Veneto costituisce un patrimonio importante di solidarietà, attenzione all’altro e ai temi di interesse generale, di propensione al dono, alla solidarietà, all’espressione della democrazia. Gli ETS che operano con volontari, e che si appoggiano ai cinque Centri di Servizio per il Volontariato nella Regione del Veneto, sono spesso piccole organizzazioni, molte con una valenza storica.

Preme dare loro supporto poiché sono stati duramente messi alla prova negli ultimi anni dal periodo pandemico. La Riforma del Terzo settore, inoltre, ha comportato per molti ETS importanti cambiamenti interni (assetto associativo, modifiche di statuto e di modelli di rendicontazione, trasmigrazione al RUNTS). Si tratta di adempimenti per i quali i CSV del Veneto hanno saputo garantire una presenza di ascolto e accompagnamento a tutti gli enti e in modo particolare alle organizzazioni di volontariato più piccole e meno organizzate, ma non per questo meno preziose per l’apporto alla comunità.

Di seguito la locandina con i webinar organizzati dai cinque CSV del Veneto.

Il CSV di Padova e Rovigo ha dato il via alla serie di incontri sul territorio “Volontariato chiama, CSV risponde” per esporre tutti i servizi gratuiti del CSV. L’obiettivo è di creare comunità, essere un attore nello sviluppo del territorio, agevolando, sostenendo e sviluppando progetti di comunità. Le prossime tappe di “Volontariato chiama, CSV risponde” saranno a Montagnana (PD) il 5 giugno e Taglio di Po (RO) il 26 giugno .

(CSV di Padova)