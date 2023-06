CITTA’ D’ARTE: PRIMA SCELTA PER UN TURISTA SU QUATTRO

TURISMO A PADOVA PER IL PONTE DEL 2 GIUGNO VERSO NUMERI RECORD GRAZIE AL FATTO CHE UN TURISTA SU QUATTRO SCEGLIE LE CITTA’ D’ARTE

Il ponte del 2 giugno a Padova?

“Dico solo questo: le guide sono sold out!”

Antonio Piccolo è il presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Padova, per cui un osservatorio privilegiato per cercare di capire come sta andando il turismo in città.

“Dai nostri livelli nazionali – commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – ci fanno sapere che saranno più di quindici milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio per il ponte del 2 giugno. Di questi quasi la metà si riverserà nelle località marine, più o meno un turista su otto sceglierà la montagna, ma più di uno su quattro opterà per le città d’arte ed in questo senso Padova sta riscontrando un ottimo trend”.

“La ripresa del turismo c’è – conferma Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi – la gente ha voglia di muoversi e per farlo ha compreso che la vacanza va programmata. C’è ancora chi tenta la prenotazione last minute, ma non è più consigliabile perché si rischia di dover rimanere a casa. Per quanto ci riguarda direi che è ormai qualche mese che non abbiamo motivi di cui lamentarci e anche il 2 giugno si sta muovendo su questa falsariga”.

Il dato nazionale parla chiaro: la vacanza è stata prenotata con grande anticipo: il 68,2% lo ha fatto fino ad un mese prima. Oltre la metà dei vacanzieri ha contattato direttamente la struttura per finalizzare la prenotazione o attraverso il telefono e l’email (32,5%) o attraverso il suo sito internet (21,2%).

“Certo – aggiungono dagli uffici dell’Ascom Confcommercio di Padova – c’è anche chi non andrà in vacanza. L’inflazione sta pesando sui bilanci familiari e questo comporta che tanti non partiranno per motivi economici. Qualche altro, sempre secondo Federalberghi nazionale, lo farà per motivi familiari e altri per motivi di salute”.

Ultimo ponte prima delle vacanze estive, il 2 giugno è anche un banco di prova per misurare l’appeal di Padova in quanto a turisti stranieri.

“E anche in questo caso – conclude Bertin – la soddisfazione è palpabile”.

Padova 31 maggio 2023

(Ascom Padova)