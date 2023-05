Metalmeccanica veneta a A&T 2023

Si terrà martedì 6 Giugno, alle ore 17.00, al Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza, in via Enrico Fermi 134, la presentazione della partecipazione collettiva a A&T 2023, la fiera della tecnologia che si svolgerà alla fiera di Vicenza dal 25 al 27 ottobre 2023.

A&T 2023 nasce come spin-off di A&T Nordovest, che si svolge a Torino a febbraio e quest’anno ha raggiunto la quindicesima edizione, ha l’ambizione di voler diventare un punto di riferimento per quanto riguarda il comparto dell’evoluzione tecnologica nel settore della meccanica nel Nord-Est.

La Federazione Metalmeccanica di Produzione di Confartigianato Imprese Veneto sta collaborando con l’ente organizzatore per la creazione di un’area collettiva che sarà chiamata “Villaggio Confartigianato” e di un’area istituzionale, dove sarà allestito un piccolo polo tecnologico, in collaborazione con il Digital Innovation Hub di Vicenza, favorendo così la partecipazione delle imprese associate a Confartigianato.

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Federico Boin, Presidente Federazione Metalmeccanica di Produzione Confartigianato Imprese Veneto

Carlo Pellegrino, Presidente del Sistema Produzione di Confartigianato imprese Vicenza

Interventi

PRESENTAZIONE DELLA FIERA A&T NORDEST

Luciano Malgaroli, CEO A&T

VERSO IMPRESA 5.0

Matteo Pisanu, Head of Digital innovation Hub Confartigianato Imprese Vicenza

LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE PER LA CRESCITA DEL COMPARTO: IL RUOLO DI ANIE AUTOMAZIONE

Elisabetta Orsenigo, Anie Automazione (Comitato Scientifico Industriale A&T)

Nerio dalla Vecchia, Presidente del Mestiere dell’elettromeccanica di Confartigianato Imprese Vicenza

(Confartigianato Imprese Padova)