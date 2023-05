L’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico Regionale, e il sostegno dell’Associazione Librai Italiani-Confcommercio, del Sindacato Italiano Librai Cartolibrai-Confesercenti, dell’Associazione Editori Veneti, dell’Associazione degli editori indipendenti e dell’Associazione Italiana Editori con Leggere per Leggere, sta organizzando la settima edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge”.



Il tema che guiderà le letture di quest’anno è la letteratura di fiume nelle sue più ampie e ardite declinazioni.

I corsi d’acqua, presso i quali sono nati i primi insediamenti umani che successivamente si sono sviluppati in centri urbani, paesi, città, hanno permesso spostamenti rapidi di popolazioni e favorito lo scambio di merci e di processi culturali, hanno fatto da confine e collegamento tra territori limitrofi, hanno alimentato l’immaginario attraverso divinità fluviali e creature fantastiche e alla fine hanno trovato i cantori che ne decantassero la bellezza e l’importanza.

martedì 6 giugno 2023, ore 17:30

Biblioteca Civica di Padova – Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 | Padova

Incontro con il Libroforo

presentazione della Maratona di lettura

introduce

Vincenza Donvito, Direzione Rete Biblioteche Civiche di Padova

interviene



Oreste Sabadin, artista, musicista, lettore Di Leggere per Leggere

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)