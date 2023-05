Due progetti FederBadminton con finanziamento di Sport e Salute

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Badminton attraverso il finanziamento di Sport e Salute sta portando avanti due progetti, “Vola con Noi 2.0” e “+ Badminton x Tutti” volti ad aumentare gli utenti della pratica sportiva. Dal progetto dedicato ai ceti fragili e agli Over 52 vuole partire il racconto delle oltre 60 ASD impegnate nei due diversi progetti. La prima tappa è in Calabra dove l’ASD Polisportiva Azzurra Paola svolge la sua attività didattica guidata dal tecnico Francesco Naccarato all’interno della Casa Circondariale di Paola, in provincia di Cosenza, con 22 detenuti. “Mi sono avvicinato al mondo del badminton seguendo i corsi di Badminton Shuttle Time e Vola con Noi Arancione quando ero docente di scienze motorie tra le province di Milano e Monza Brianza – ha raccontato Naccarato – Successivamente ho perfezionato il Primo Livello come tecnico SNaQ e ho deciso di aprire una realtà sportiva dove insegno di ruolo, a Paola”.

La città di Paola, come la provincia di Cosenza e in generale la Calabria tutta, ha un legame molto stretto con il badminton. “La nostra ASD lavora su due piani: il primo all’interno della scuola, dove svolgiamo la nostra promozione e dove sono aiutato dai neo tecnici Francesco Argentino e Mariarita Lombardi, e poi con il progetto “+ Badminton x Tutti” finanziato da Sport e Salute all’interno della Casa Circondariale di Paola. La promozione è vitale per il sostentamento di una società, mentre il progetto con i detenuti nasce da un’esperienza personale che mi ha visto coinvolto con un progetto PON della provincia di Cosenza e che credo possa avere un impatto sociale notevole”.

– foto ufficio stampa FIBa –

(ITALPRESS).