Giallo a Torino, scoperto nel bagagliaio di un suv il cadavere di un imprenditore

L’auto era parcheggiata nel quartiere Aurora. A chiamare le forze dell’ordine alcuni residenti insospettiti dall’odore proveniente dal veicolo



Torino, 29 mag. – Giallo a Torino. Il cadavere di un uomo è stato trovato rinchiuso nel bagagliaio di un Suv parcheggiato nel quartiere Aurora, alla periferia del capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti, il corpo appartiene a Marco Conforti, un imprenditore 56enne del torinese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, a quanto si apprende, da un primo esame non presenterebbe particolari segni di violenza. A stabilire la cause del decesso sarà l’autopsia che verrà eseguita con ogni probabilità mercoledì.

A far scattare l’allarme è stata l’ex moglie che preoccupata di non vedere da qualche giorno l’auto dell’uomo posteggiata sotto casa, si è rivolta alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Inoltre, a quando si apprende, sempre la donna dopo aver localizzato la vettura con un’applicazione, avrebbe indicato il luogo dove è poi stata trovata posteggiata. Intanto, in queste ore gli agenti della Squadra mobile che stanno indagando sull’accaduto, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni residenti della zona per capire quando l’auto e’ stata notata nel posto dove è stata rintracciata ieri sera. Al vaglio degli investigatori anche la immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

