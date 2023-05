Fedriga-Bini “Sportivi friulani veicolo di valori e di eccellenza”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di essere una terra ricca di campioni sportivi che, con la loro attività, diventano un forte veicolo di promozione del territorio, ma soprattutto un modello per i tanti giovani che si avvicinano allo sport guardandoli in azione. Il loro esempio trasmette valori quali il sacrificio, la consapevolezza di dover affrontare delle difficoltà e la capacità di rialzarsi, fondamentali tanto nella pratica sportiva quanto nella vita”. E’ il saluto istituzionale portato oggi dal governatore Massimiliano Fedriga all’evento “Io sono Friuli Venezia Giulia: terra di sport e campioni”, che ha visto sfilare al Salone degli incanti di Trieste alcuni tra i club sportivi e gli atleti più rappresentativi della regione.

Hanno partecipato, tra gli altri, le principali squadre di calcio (Udinese, Triestina, Pordenone Tavagnacco e Maccan Prato), di basket (United Eagles Cividale, Allianz Trieste, Apu Old Wild West Udine, Libertas), di volley maschile e femminile (Prata Volley, Volley Pavia, Volley Talmassons), di pallamano (Pallamano Trieste) e numerosi atleti olimpici e paralimpici come Matteo Restivo (nuoto), Giada Andreutti (bob), Mara Navarria (scherma), Veronica Toniolo (judo) e Giada Rossi (tennistavolo).

Presente in rappresentanza della Giunta regionale anche l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato come le squadre e i campioni del territorio tengano alto il vessillo della Regione portando nel mondo il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. “Un brand – ha affermato l’assessore – che include tutte le eccellenze del territorio intese non soltanto come bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche quegli esempi di dedizione, professionalità e solidarietà di cui gli sportivi sono massima espressione. E’ bello vederli oggi tutti assieme a testimoniare il frutto del loro impegno che contribuisce a rendere grande il Friuli Venezia Giulia nel panorama sportivo internazionale”. Fedriga e Bini hanno inoltre posto l’accento sull’impatto positivo dello sport sul territorio anche in relazione al turismo, che sta beneficiando di una forte crescita testimoniata dalle ultime rilevazioni. La conferenza stampa è stata preceduta dalla visita da parte degli atleti, tecnici e dirigenti presenti alla mostra di David LaChapelle, aperta al Salone degli incanti fino al prossimo 15 agosto.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).