Giro d’Italia 2023, strade chiuse a Roma: percorso, tutti i divieti

Ventunesima e ultima tappa, oggi, del Giro d’Italia 2023 che arriva sulle strade di Roma. Come spiega il comune, per i ciclisti della corsa rosa arrivo con traguardo ai Fori Imperiali. La tappa si snoderà tra l’Eur (dove è fissata la partenza, altezza Quadrato della Concordia) e Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e poi il Centro storico, con arrivo ai Fori Imperiali attorno alle 18,45. Sotto il profilo della viabilità, quindi, divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio.

Diversi i disagi per i cittadini a causa della , ecco tutte le informazioni su chiusure e divieti.

Già da sabato sono state apportate le prime modifiche con i divieti di sosta, dalla zona centrale della città all’Eur.

I divieti si trovano in particolare su viale Gabriele D’Annunzio (area piazza del Popolo), via di Sant’Eufemia, via dei Fornari, piazza Santi Apostoli, piazza Venezia-Fori Imperiali. E ancora: via Cavour, via degli Annibaldi, piazza e via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona, piazza di Ponte Umberto I. Divieto di parcheggio anche sui lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino. E ancora: via dei Bresciani, largo Petrucci, via della Greca, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (qui i primi divieti di sosta scatteranno dalla sera di martedì, 23 maggio, andando in un primo momento a interessare il tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo, per poi essere estesi da sabato), via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza della Libertà. Ancora, divieti di sosta anche sui lungotevere dei Mellini e Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Quadrato della Concordia, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo (a Ostia).

Le chiusure al traffico vanno sempre dal Centro all’Eur. Sul Gra chiude la rampa per la Pontina. In particolare, spiega il Comune, per quanto riguarda le chiusure al traffico scatteranno non solo per la gara ma anche per il montaggio e smontaggio delle strutture.

Da sabato 27 sono chiuse piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fori Imperiali. Da oggi, invece, le chiusure interesseranno, tra le altre: l’area di San Gregorio e del Colosseo (dalle 4 del mattino), piazza Venezia (dalle 5), viale delle Terme di Caracalla (dalle 6), corso Vittorio (dalle 6,30), alcuni tratti del lungotevere (dalle ore 9) le corsie centrali di tutta la Colombo (dalle 13,30).

I tratti di lungotevere interessati dalle chiusure progressive in vista e durante la gara sono quelli indicati qui di seguito nel percorso di tappa. Il primo tratto a chiudere, tra le 8,30 e le 9, per il passaggio del Giro Rosa, una pedalata amatoriale di 7 km che precederà il passaggio del Giro d’Italia, sarà il tratto di lungotevere (lato centro storico) tra largo Amerigo Petrucci-Ponte Palatino e piazza Paoli-Ponte Vittorio.

In generale le chiusure interesseranno tutto il percorso della tappa: in direzione Ostia, viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo (corsie centrali) fino a piazzale Cristoforo Colombo, a Ostia; in direzione Roma centro: via Cristoforo Colombo (sempre corsie centrali), viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, viale del Plebiscito, corso Vittorio, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, attraversamento di Ponte Regina Margherita, piazza della Libertà, i lungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino, via del Circo Massimo, viale Guido Baccelli e poi di nuovo Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, Fori Imperiali.

In Centro, il percorso da via dei Fori Imperiali e ritorno sarà ripetuto per 5 volte. All’interno di questo circuito, previste quattro “vie” per l’uscita dei veicoli: piazza Bocca della Verità; Ponte Garibaldi/Via Arenula; Ponte PASA/Via Acciaioli; Ponte Cavour/Via Tomacelli.

Sul Raccordo, sempre domenica dalla tarda mattina-primo pomeriggio, e fino a cessate esigenze, sarà chiusa la rampa di uscita (uscita 26) che porta sulla Pontina direzione Eur, sia in carreggiata interna che esterna. Nello stesso momento sarà chiusa anche la Pontina altezza Tor de’ Cenci direzione Eur.

Ancora per la giornata di oggi, sarà sospesa la chiusura festiva su via Appia Antica e via di Porta San Sebastiano.

A causa della presenza alla tappa finale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alcune misure di viabilità sono state applicate anche tra via dei Fori Imperiali e via XXIV Maggio. Rimossi i veicoli da via Santa Eufemia, via dei Fornari, vicolo San Bernardo, via delle Tre Cannelle, piazza della Madonna di Loreto, via e piazza del Foro di Traiano, via Magnanapoli. Le medesime strade dalle 14 sono chiuse al traffico.

La Questura ha richiesto per la stazione Colosseo della Metro B la chiusura dell’accesso sul lato dei Fori Imperiali nella giornata di domenica, mentre resterà aperto l’ingresso da largo Gaetana Agnesi. Nel corso della giornata, sarà necessario deviare, limitare o sospendere 72 linee del trasporto pubblico:

H, C3, C7, C8 e C13, 06, 014, 016F, 062, 070

3BUS, 8BUS

23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98

115, 118, 160, 170, 190F

280, 492

628, 671

700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 763, 764, 766, 767, 771, 772, 777, 778, 779F, 780, 781, 789F, 791, 792

870, 881

913, 916F, 982, 990

– Le linee disattivate

070 (dalle 13 alle 16,30), 3Nav (dalle 6,30 alle 19,50)

40 (dalle 6,25 alle 19,40), 51 (dalle 6,20 alle 19,40), 64 (dalle 6,30 alle 19,50), 70 (dalle 6,30 alle 20,30)

160 (dalle 12 alle 16,50), 170 (dalle 6 alle 20), 280 (dalle 8 alle 19,10)

628 (dalle 6 alle 19,35)

709 (dalle 12,30 alle 17,15), 714 (dalle 13 alle 17,10)

-Le linee limitate:

016F (Monti San Paolo-Fonte degli Acilii ore 14-16,30);

8B (Casaletto-lungotevere degli Alberteschi ore 6-20);

30 (Partigiani-Clodio ore 13-17);

31 e 780 (via di Val Fiorita ore 12-17); 34, 46, 190F, 881, 916F (capolinea stazione di San Pietro),

44 (Montalcini-lgt degli Alberteschi ore 6-20); 49, 913, 990 (piazza Risorgimento ore 8-20),

60 (Pugliese-Termini ore 6-20); 62, 63, 80, 83 (largo Chigi ore 6-20),

81 (Malatesta-Amba Aradam ore 6-20), 87 (Colli Albani-Amba Aradam ore 6-20),

98, 190F (capolinea a stazione San Pietro)

115 e 870 (Terminal Gianicolo ore 8-20),

671 (Arco di Travertino-piazzale Metronio ore 13-17),

715 (Tiberio Imperatore-Partigiani ore 6-20), 716 (largo Bompiani ore 13,30-17, nel resto della giornata percorso Ballarin-Partigiani), 781 (Scarperia-Partigiani ore 6-20), 791 (Cornelia-Pincherle ore 13-17).

– Linee interessate da modifiche di percorso da inizio servizio :

73 (sino alle 20, da via d’Arpe, transita per piazzale Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, via dell’Artigianato, via delle Tre Fontane, via e piazza dell’Agricoltura da qui, percorso inverso fino a via Laurentina passando per via delle Tre Fontane, via dell’Artigianato, viale dell’Arte, e viale dell’Aeronautica), 671, (fino alle 13 e dalle 17 alle 20, nella prima fase proveniente da Arco di Travertino, transito in viale Terme di Caracalla e poi fino agli archi di Porta Ardeatina, 708 (sino alle 20 deviata nelle due direzioni tra viale dell’Agricoltura e viale dell’Oceano Pacifico), 714 e 792 (fino alle 13 e dalle 17 alle 20, provenienti rispettivamente da stazione Termini e San Giovanni, stesso percorso della linea 671. La 792 sarà deviata anche tra le 13 e le 17), C3 (sino alle 20, deviata in entrambe le direzioni da via Vico per viale Washington, Porta Pinciana, via Veneto, via Bissolati, largo di Santa Susanna, via Orlando, piazza della Repubblica e via Einaudi e in senso opposto, da via de Nicola per via Einaudi, piazza della Repubblica, via Cernaia, via Pastrengo, via XX Settembre e via Bissolati), 762 (sino alle 20 nelle due direzioni tra piazzale dell’Agricoltura e via delle Tre Fontane, transita per via delle Tre Fontane, via dell’Artigianato, viale dell’Arte), 779F (sino alle 20 da piazzale dell’Agricoltura transita per viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, viale Egeo e viale Oceano Pacifico, mentre nella corsa di ritorno, giunti in viale Oceano Pacifico, i bus proseguono fino a viale Egeo, via delle Tre Fontane, viale e piazzale dell’Agricoltura), C7 (sino a fine servizio, provenienti da via Laurentina transitano per viale Europa, viale dell’Arte, viale dell’Artigianato e via delle Tre Fontane mentre in senso opposto, da viale dell’Agricoltura bus per via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato e viale dell’Arte).

– Linee interessate da modifiche di percorso dalle 6:

75 (sino alle 20, percorso modificato in entrambe le direzioni: proveniente da via Poerio, tra piazzale Ostiense e via Merulana e proveniente da piazza Indipendenza, tra via Merulana e via Morosini), 85 (sino alle 20, proveniente da Arco di Travertino, da via Merulana prosegue per piazza Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti e stazione Termini e in senso opposto, percorre via Cavour, via Liberiana e via Merulana), 87 (proveniente da largo Colli Albani passa per piazza San Giovanni in Laterano, via Amba Aradam, via della Ferratella in Laterano, via dei Laterani e via Amba Aradam da dove fa capolinea sino alle 20), 118 (sino alle 20, da viale di Porta Ardeatina devia su via Terme di Caracalla e Porta di San Sebastiano) 160 (fino alle 12 e poi dalle 17 alle 20 deviazione in entrambe le direzioni tra piazza Barberini e via Cristoforo Colombo), 492 (sino alle 20, proveniente da stazione Tiburtina deviata tra piazza Barberini e via Andrea Doria e proveniente da via Cipro deviata tra via Candia e piazza Barberini), 916F (sino alle 20, proveniente da via Andersen, da Porta Cavalleggeri, transita per via Aurelia, via di Porta Cavalleggeri, via Gregorio VII, via del Crocifisso, via Innocenzo III e capolinea alla stazione San Pietro), H (sino alle 20, deviazione in entrambe le direzioni: proveniente da via Capasso, da viale Trastevere a destra per i lungotevere e ponte Sublicio poi, via Marmorata, piazzale Ostiense, via Marco Polo dritto fino a via Magnagrecia, via Faleria, via Appia Nuova, piazzale Appio e piazza San Giovanni, via Merulana, Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti e piazza dei Cinquecento. In senso oposto, da via Cavour a via Liberiana, da qui stesso percorso deviato fino a via Marmorata, poi via Branca, via Rubattino, lungotevere e PonteTestaccio, via degli Stradivari, via Rolli, via Orti di Cesare e circonvallazione Gianicolense).

– Linee interessate da modifiche di percorso dalle 8:

23 (sino alle 20, provenienti da largo Murialdo deviazione tra via Marmorata e piazzale Clodio e da piazzale Clodio, percorso su circonvallazione Clodia e poi sempre dritto fino alla circonvallazione Gianicolense e via Trastevere per poi svoltare su lungotevere degli Anguillara), 30 (fino alle 13 e poi dalle 17 alle 20, prima fase proveniente da via Laurentina, da via Marmorata, via Branca via Rubattino, lungotevere e ponte Testaccio, via degli Stradivari, via Rolli, via degli Orti di Cesare, circonvallazione Gianicolense, via Leone XlII, via Anastasio Il, via Cipro, circonvallazione Trionfale, piazzale Clodio; da piazzale Clodio, transito per circonvallazione Clodia, Trionfale, piazzale degli Eroi, via Cipro, via Anastasio Il, piazza Pio Xl, via Leone XIII, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, lungotevere degli Anguillara e Ripa, Ponte Sublicio e via Marmorata. Nella seconda fase, tra le 13 e le 17, la deviazione dei bus provenienti da piazzale Clodio, da via Marmorata si estenderà su piazzale Ostiense e via delle Cave Ardeatine con capolinea su piazzale dei Partigiani), 34 (dalle 8 alle 20, solo verso via Paola, da piazzale Gregorio VII bus per via del Crocifisso, via Innocenzo III e capolinea provvisorio alla stazione San Pietro), 49 (proveniente da San Filippo Neri capolinea a piazza Risorgimento ore 8-20), 98 (sino alle 20, proveniente da largo Reduzzi: da Porta Cavalleggeri, inversione per via Aurelia, via di Porta Cavalleggeri, via Gregorio VII, via del Crocifisso, via Innocenzo III e capolinea alla stazione San Pietro), 881 (sino alle 20, proveniente da via Avanzini stessa limitazione della linea 98), 913 (proveniente da stazione Monte Mario effettua capolinea a piazza Risorgimento ore 8-20), 990 (proveniente da stazione Monte Mario, transita per via Cola di Rienzo e piazza Risorgimento dove effettua capolinea lato Porta Angelica, nella fascia oraria 8-20).

La linea 982 sarà dalle 8,30 del mattino, saltando 13 fermate tra San Pietro, Prati, via Gregorio VII-Porta Cavalleggeri.

– Linee interessate da modifiche di percorso dalle 12:

31 (fino alle 17 solo proveniente da piazzale Clodio, da via Val Fiorita prosegue per viale Egeo, inversione di marcia al primo varco utile, viale Egeo e via Val Fiorita dove effettua capolinea altezza fermata fronte metro Magliana), 780 (fino alle 17, proveniente da viale Trastevere, da via Val Fiorita stesso percorso deviato della linea 31). Dalle 12,30 alle 17 a deviare i percorsi di andate e ritorno sarà anche la linea 712.

– Linee interessate da modifiche di percorso dalle 13/13,30:

700, 705 e 706 (deviazioni tra le 13 e le 17), 772 (deviata tra le 13 e le 17), 06 e 014 (dalle 13,30 alle 16,30 deviate nelle due direzioni). Dalle 13 alle 16,40 sarà deviata anche la C13.

A partire dalle 13 sono previste inoltre deviazioni in zona Eur anche per le linee bus 763, 764, 767, 771, 777, 778 e 789F. Dalle 13,30, all’Ostiense, si sposterà la C8. Per la linea 789F, solo in direzione di viale America, normale percorso di linea fino a via Laurentina, altezza viale dell’ Umanesimo, poi piazzale Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte e viale America indi normale percorso di linea

